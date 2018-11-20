Şanlıurfa AB'den, Şanlıurfa'ya 190 Milyonluk Tesis

20 Kasım 2018 Salı 16:45



20 Kasım 2018 Salı 16:45

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi ve Avrupa Birliği Hibe Programı çerçevesinde 80 bin metrekare üzerine kurulu ve günlük 145 bin metreküp kapasiteyle çalışan ve 190 milyon liraya mal olan 'Atık Su Arıtma Tesisi'nin açılışı yapıldı. Tesis 200 hanenin elektrik ihtiyacını karşılayacak, arıtılan su da tarım sulamasında kullanılacak.Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ve Avrupa Birliği'nin işbirliği ile hayata geçirilen ve 190 milyon liralık bütçesi ile son dönemlerin en büyük projesi olan Şanlıurfa Atık Su Arıtma Tesisinin açılışı gerçekleştirildi. Şanlıurfa eski havaalanı bölgesinde Akçamescit Mahallesi'nde 168 dönümlük alan üzerine kurulan Merkez Atık Su Arıtma Tesisinin tamamlanmasıyla birlikte 900 binin üzerindeki nüfusun atık suyu doğaya arıtılmış bir şekilde kazandırılacak. Aynı zamanda hem kendi enerjisini hem de 200 haneye yetecek kadar elektrik enerjisi üretecek olan tesis, tarımsal arazilerde de kullanılacak olan arıtılmış suyun oluşturacağı tasarruf ile milli servete önemli oranda katkı sağlamış olacağı kaydedildi.DOĞAYA SIFIR ZARARŞanlıurfa kent merkezinden kolektörler yardımı ile alınan atık sular, 7 bölümde işlendikten sonra çökertme tesisinde ayrıştırılıyor. Burada elde edilen gazlardan tesisin kendi enerjisi üretiliyor. Çökertme tesisinde kalan atıklar ise solar kurutma alanlarında tarımsal gübre olarak tekrar kazandırılıyor. Son olarak temizlenerek ayrıştırılan atık sular ultraviyole ışınları ile temizlenerek tarıma elverişli temiz su olarak tekrar doğaya kazandırılıyor. Çevreci, insan sağlığını ve geleceği esas alan İleri Biyolojik Atık Su Arıtma Tesisi ile Şanlıurfa kent merkezinde yaşayan 960 bin vatandaşın atık suları tekrar doğaya sıfır zarar ile verileceği bildirildi.Tesis ile ilgili teknik bilgiye yer veren Başkan Nihat Çiftçi şunları söylediÇevre ve Şehircilik Bakanlığına bağlı Avrupa Birliği Dairesi Başkanlığı ile Avrupa Birliği'nden hibe yolu ile yapmış olduğumuz bir projedir. Projenin yüzde 85'ini Şanlıurfa'ya hibe olarak aldık, yüzde 15'inide ŞUSKİ Genel Müdürlüğümüzün öz kaynakları ile sağladık. Bu önemli bir proje başarısıydı, bu projede emeği geçen tüm arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. 3 Merkez ilçemizde yaşayan 960 bin vatandaşlarımızın atık suyunu Şanlıurfa için çok önemli olan Harran ovasına aktarılması hiçbir Şanlıurfalının kabul etmemesi gereken bir durumdu. Dolayısı ile bu Merkez Atık Su Arıtma Tesisine ihtiyaç duyuldu. Hem bu projenin temel atmasını hem lansmanını ve şimdi de faaliyete alınmasını sağlıyoruz. Evlerimizde kullanmış olduğumuz sular ara kolektörler vasıtası ile doğaya bırakılması söz konusu Şanlıurfa'nın eğimi düşünüldüğünde gerek Karaköprü, Eyyübiye ve Haliliye'nin Harran Ovasına doğrudur. Buradaki tüm atık sular kanallar vasıtası ile ovaya akıyordu. Türkiye'nin en büyük yatırımı olan GAP Projesinin hayata geçirdiği Harran ovasını bu şekilde bırakmak ve yine çevre sağlığı anlamında bunu muhakkak bir suretle çözmemiz gerekmekteydi. Şimdi de kurduğumuz bu dev tesisi ile elde edeceğimiz temiz su ile daha sağlıklı bir tarım yapılabileceköTesisin kendi enerjisini üreterek ekonomiye katkıda bulunacağını belirten Çiftçi, Atık sular borular sayesinde kolektör hatlarına geçiyor ve işlemlerden geçtikten sonra çökertme ve ayrıştırma alanlarına geçiyor. Burada biyolojik atıktan enerji elde edilirken, solar kurutma sisteminde elde edilen atıklardan tarımsal gübre elde ediliyor. Bu gübreyi de çiftçilerimize ücretsiz bir şekilde dağıtacağız. Siverek Atık Su arıtma tesisinde elde edilen gübreleri çiftçilerimize dağıtmaya başladık. Bunun yanında ekonomimize de katkıda bulunmuş oluyoruz, hem de kendi enerjisini üreterek bağımsız bir şekilde çalışıyor. Elde edilen temiz su ise tekrar tarımsal sulamada kullanılmak üzere doğaya bırakılacaktırö diye konuştu.