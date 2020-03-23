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ŞANLIURFA Akçakale'de halk eğitim merkezinde maske üretiliyor

Akçakale'de halk eğitim merkezinde maske üretiliyorŞANLIURFA'nın Akçakale ilçesinde, halk eğitim merkezi tarafından günde 1500 maske üretimi yapılıyor.

23.03.2020 15:43 | Son Güncelleme: 23.03.2020 15:47
Akçakale 'de halk eğitim merkezinde maske üretiliyor
ŞANLIURFA'nın Akçakale ilçesinde, halk eğitim merkezi tarafından günde 1500 maske üretimi yapılıyor.
Tüm dünyayı saran koronavirüs salgınının ardından Akçakale Halk Eğitim Merkezi tarafından maske üretimine başlandı. Salgının yayılmasının önlenmesine yönelik tedbirler kapsamında Halk Eğitim Merkezi'nde başlanan maske üretimi devam ediyor. Akçakale Halk Eğitim Merkezi Müdürü Mustafa Başak, günde 1500 maske üretimi yaptıklarını söyledi. Kursiyerler ile birlikte yapılan çalışmalarda elde edilen maskelerin hastaneye, vatandaşlara ve Suriye sınırında görevli birliklere dağıtılacağını belirten Başak, "Koronavirüs ile mücadele noktasında maske üretimine başladık. Şu anda hastanedeki sağlık görevlilerimize ve vatandaşlarımıza maskelerimizi ulaştırıyoruz. İlerleyen günlerde Barış Pınarı Harekatı kapsamında sınırda konuşlu birliklere de maske dağıtarak Mehmetçiklere destek vermiş olacağız" diye konuştu.
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ŞANLIURFA Akçakale’de halk eğitim merkezinde maske üretiliyor

Kaynak: DHA

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ŞANLIURFA Akçakale'de halk eğitim merkezinde maske üretiliyor
Etiketler : Koronavirüs, Akçakale, Güncel

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