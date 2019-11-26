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Şanlıurfa akçakale sınır kapısı'ndan geçen 250 suriyeli, tel abyad'a döndü

Akçakale Sınır Kapısı'ndan geçen 250 Suriyeli, Tel Abyad'a döndüSuriye sınırındaki Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde bulunan sınır kapısı, 'Barış Pınarı Harekatı' ile 5 yıl sonra yeniden hizmete açıldı.

26.11.2019 16:39 | Son Güncelleme: 26.11.2019 16:39Şanlıurfa akçakale sınır kapısı'ndan geçen 250 suriyeli, tel abyad'a döndü
Sınır Kapısı'ndan geçen 250 Suriyeli, Tel Abyad'a döndü
Suriye sınırındaki Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde bulunan sınır kapısı, 'Barış Pınarı Harekatı' ile 5 yıl sonra yeniden hizmete açıldı. Gümrük kapısından geçen 250 Suriyeli, memleketleri Tel Abyad'a ulaştı.
İlçenin karşısında bulunan Suriye'nin Tel Abyad kentine ulaşımın sağlandığı Akçakale Sınır Kapısı, bölgenin terör örgütü DEAŞ kontrolüne girmesiyle 2014 yılında ulaşıma kapatıldı. DEAŞ'ın ardından 2015 yılının Temmuz ayında terör örgütü PKKYPG kontrolüne giren Tel Abyad, 9 Ekim'de başlatılan 'Barış Pınarı Harekatı' ile teröristlerden kurtarıldı. Terör örgütlerinin işgalinin sonlandırıldığı Tel Abyad'da yaşamın normale dönmesine yönelik çalışmalar sürdürülürken, bölgeye insani yardımın hızla ulaştırılması amacıyla Akçakale Sınır Kapısı'nın yeniden hizmete açılması kararı alındı.
250 SURİYELİ DÖNDÜ
Sınır kapısının açılması üzerine terör olayları nedeniyle memleketlerini terk edip, 'Fırat Kalkanı Harekatı' ile terörden arındırılan Suriye'nin Cerablus kentine yerleşen Tel Abyadlılar, evlerine dönmeye başladı. Bugün Cerablus'tan gelen 600 Suriyeli, evlerine dönmek için Akçakale Sınır Kapısı'na geldi. Sınırı otobüslerle geçen 250 Suriyeli, Tel Abyad'a ulaşırken, uzun süredir evlerinden ayrı olan Suriyeliler de sınır kapısında akrabalarını karşıladı. Geçişlerde sorun olmaması için gümrük kapısı önündeki güvenlik önlemleri artırılırken, Türkiye'ye ait ambulanslarda sağlık görevlileri, nöbet tutmaya başladı.

Barış Pınarı Harekatı, Akçakale, Telabyad, Güncel

Kaynak: DHA

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