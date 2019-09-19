Şanlıurfa alev alan biçer de 5 ton pamuk kül oldu

Alev alan biçer de 5 ton pamuk kül oldu Şanlıurfa
'nın Ceylanpınar
ilçesinde pamuk hasadı yapan biçer yüksek gerilimin hattının altından geçerken alev aldı. Yangında 5 ton pamuk kül oldu.
İlçeye bağlı kırsal Dikili Mahallesi'nde pamuk tarlasında hasad yapan biçer makinesi yüksek gerilim hattının altından geçerken alev aldı. İhbar üzerine olay yerine gelen Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesine bağlı itfaiye erlerinin yangına kısa sürede müdahale ederek söndürdü.
Yangında yaklaşık 5 ton pamuğun kül olduğu öğrenildi.