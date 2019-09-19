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Şanlıurfa alev alan biçer de 5 ton pamuk kül oldu

Alev alan biçer de 5 ton pamuk kül olduŞanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde pamuk hasadı yapan biçer yüksek gerilimin hattının altından geçerken alev aldı.

19.09.2019 13:19
Alev alan biçer de 5 ton pamuk kül oldu
Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde pamuk hasadı yapan biçer yüksek gerilimin hattının altından geçerken alev aldı. Yangında 5 ton pamuk kül oldu.
İlçeye bağlı kırsal Dikili Mahallesi'nde pamuk tarlasında hasad yapan biçer makinesi yüksek gerilim hattının altından geçerken alev aldı. İhbar üzerine olay yerine gelen Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesine bağlı itfaiye erlerinin yangına kısa sürede müdahale ederek söndürdü.
Yangında yaklaşık 5 ton pamuğun kül olduğu öğrenildi.
Şanlıurfa alev alan biçer de 5 ton pamuk kül oldu

Ceylanpınar, Şanlıurfa, Güncel

Kaynak: DHA

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