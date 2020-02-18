Husumetli amca çocukları arasındaki tartışma silahlı kavgaya dönüştü: 1 ölü, 13 yaralı

Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde, amca çocukları arasında sokak ortasında çıkan kavgada tabancayla vurulan Yaşar Celal Sığak (39) yaşamını yitirdi. 13 kişi ise taş ve sopa darbeleriyle yaralandı.

TARTIŞMA SİLAHLI KAVGAYA DÖNÜŞTÜ

Olay, akşam saatlerinde Gölbaşı Mahallesi'nde meydana geldi. Husumetli olan amca çocukları arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışma büyüyerek silah, taş ve sopaların kullanıldığı kavgaya dönüştü.

1 KİŞİ ÖLDÜ, 13 KİŞİ YARALANDI

Kavgada 13 kişi vücuduna aldığı taş ve sopa darbeleri ile Yaşar Celal Sığak ise henüz kim tarafından ateşlendiği belirlenemeyen tabancadan çıkan mermilerle yaralandı. Silah seslerini duyanların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerince ilk müdahalesi yapılan yaralılar, Viranşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Tedaviye alınan yaralılardan Yaşar Celal Sığak, doktorların tüm çabasına rağmen yaşamını yitirdi. 13 yaralının ise tedavisinin sürdüğü bildirildi.

Olay yerinde güvenlik önlemi alan polis, kavgaya karışan tarafların yakalaması için çalışma başlattı.