ŞANLIURFA Ampul hırsızlığı şüphelileri kamerada
Ampul hırsızlığı şüphelileri kameradaŞANLIURFA'da 20 iş yerindeki ampul hırsızlığı kameralar tarafından görüntülendi.
28.05.2020 17:07 | Son Güncelleme: 28.05.2020 17:16
ŞANLIURFA'da 20 iş yerindeki ampul hırsızlığı kameralar tarafından görüntülendi.
Kentin simgesi olan Balıklıgöl'ün yakınında bulunan çarşılardaki 20 dükkanın sokak aydınlatma ampulleri 18 yaşından küçük 3 şüpheli tarafından çalındı. İş yerlerinin güvenlik kamerasına da yansıyan görüntülere, çocukların tek tek söktükleri ampulleri yanlarındaki çuvala koyarak uzaklaşmaları yansıdı. Polis, hırsızlık şüphelilerinin tespit edilerek yakalanması için çalışma başlattı.
Kaynak: DHA
Etiketler: Balıklıgöl, Polis, Güncel, Haber