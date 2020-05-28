ŞANLIURFA Ampul hırsızlığı şüphelileri kamerada

Ampul hırsızlığı şüphelileri kameradaŞANLIURFA'da 20 iş yerindeki ampul hırsızlığı kameralar tarafından görüntülendi.

28.05.2020 17:07 | Son Güncelleme: 28.05.2020 17:16
Ampul hırsızlığı şüphelileri kamerada
ŞANLIURFA'da 20 iş yerindeki ampul hırsızlığı kameralar tarafından görüntülendi.
Kentin simgesi olan Balıklıgöl'ün yakınında bulunan çarşılardaki 20 dükkanın sokak aydınlatma ampulleri 18 yaşından küçük 3 şüpheli tarafından çalındı. İş yerlerinin güvenlik kamerasına da yansıyan görüntülere, çocukların tek tek söktükleri ampulleri yanlarındaki çuvala koyarak uzaklaşmaları yansıdı. Polis, hırsızlık şüphelilerinin tespit edilerek yakalanması için çalışma başlattı. ŞANLIURFA Ampul hırsızlığı şüphelileri kamerada

Kaynak: DHA

Etiketler: Balıklıgöl, Polis, Güncel, Haber

Manşet

Haberler

ABD’li hakim, tecavüze uğrayan kadına sorduğu soru sonrası görevden alındı Haber
ABD'li hakim, tecavüze uğrayan kadına sorduğu soru sonrası görevden alındı
Canlı yayında yöneltilen ’Kürtçe’ sorusu Acun’u küplere bindirdi: Vatan hainleri, vicdansızlar Haber
Canlı yayında yöneltilen "Kürtçe" sorusu Acun'u küplere bindirdi: Vatan hainleri, vicdansızlar
Fuhuş için anlaştığı kadını boş arazide öldüren zanlı: Telefonumu çalıp bana saldırdı Haber
Fuhuş için anlaştığı kadını boş arazide öldüren zanlı: Telefonumu çalıp bana saldırdı
30-31 Mayıs’ta sokağa çıkma yasağı olacak mı? Kritik kararın verileceği toplantı başladı Haber
30-31 Mayıs'ta sokağa çıkma yasağı olacak mı? Kritik kararın verileceği toplantı başladı
Ordulu vatandaş, 200 bin dolara satmadığı gizemli taşı Erdoğan’a teslim etmek istiyor Haber
Ordulu vatandaş, 200 bin dolara satmadığı gizemli taşı Erdoğan'a teslim etmek istiyor
Diyanet, kadın erkek el ele halay çekmenin ve horon tepmenin İslam’a aykırı olduğunu belirtti Haber
Diyanet, kadın erkek el ele halay çekmenin ve horon tepmenin İslam'a aykırı olduğunu belirtti
Son Dakika: TFF, Süper Lig’in 12 Haziran’da başlaması kararını resmileştirdi Haber
Son Dakika: TFF, Süper Lig'in 12 Haziran'da başlaması kararını resmileştirdi
Interpol’ün aradığı 700 bin liralık otomobil, Konya’da bulundu Haber
Interpol'ün aradığı 700 bin liralık otomobil, Konya'da bulundu
Haberler››Güncel››ŞANLIURFA Ampul hırsızlığı şüphelileri kamerada - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

17:12: Alanya'da ibadet alanları dezenfekte edildi - Haber 17:11: Mahmutbey Stadı, Cuma namazı için hazır hale getirildi - Haber 17:11: VAN Büyükşehir Belediyesi'nden çiftçilere makine desteği - Haber 17:11: İnegöl'ün merkez mahallelerinde içme suyu altyapısı yenilenecek - Haber 17:10: Parmağına sıkışan yüzüğü itfaiye çıkardı - Haber 16:58: Diyarbakır'da tekstil fabrikasında çalışan 16 işçinin koronavirüs testi pozitif çıktı - Haber 16:38: 30-31 Mayıs'ta sokağa çıkma yasağı olacak mı? Kritik kararın verileceği toplantı başladı - Haberler 16:32: Canlı yayında yöneltilen "Kürtçe" sorusu Acun'u küplere bindirdi: Vatan hainleri, vicdansızlar - Magazin 16:25: Kızını, eşinin kaçırdığını söyleyen sunucu Meral Kaplan, Bakan Soylu'ya seslendi: Ülkemiz Teksas'a mı döndü? - Haber 15:25: ABD'li hakim, tecavüze uğrayan kadına sorduğu soru sonrası görevden alındı - Haberler