ŞANLIURFA Apartmanın en üst katındaki daire, yangında kullanılmaz hale geldi

Apartmanın en üst katındaki daire, yangında kullanılmaz hale geldiŞANLIURFA'da bir apartmanın 6'ncı katındaki dairede çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

14.05.2020 22:38 | Son Güncelleme: 14.05.2020 22:42
Apartmanın en üst katındaki daire, yangında kullanılmaz hale geldi
ŞANLIURFA'da bir apartmanın 6'ncı katındaki dairede çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü. Yangında, daire kullanılmaz hale geldi.
Yangın, akşam saatlerinde Cengiz Topel Mahallesi'ndeki 6 katlı apartmanın en üst katındaki dairede çıktı. Evde kimsenin olmadığı sırada bilinmeyen nedenle çıkan yangın kısa sürede dairenin tamamını sardı. Pencereden yükselen alevleri görenler durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri kapıyı kırarak girdikleri dairede yangına müdahale etti. Yaklaşık 40 dakikada söndürülen yangında daire ev kullanılamaz hale geldi. ŞANLIURFA Apartmanın en üst katındaki daire, yangında kullanılmaz hale geldi

Kaynak: DHA

Etiketler: İtfaiye, Güncel, Haber

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