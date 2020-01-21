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Şanlıurfa aracın çarptığı nesli tükenmekte olan çizgili sırtlan öldü

Aracın çarptığı nesli tükenmekte olan çizgili sırtlan öldüŞANLIURFA'nın Siverek ilçesinde nesli tükenmekte olduğu için korunması gereken hayvanlar kategorisinde 'kırmızı listede' yer alan çizgili sırtlan bir aracın çarpması sonucu öldü.

21.01.2020 17:05 | Son Güncelleme: 21.01.2020 21:23
Aracın çarptığı nesli tükenmekte olan çizgili sırtlan öldü
ŞANLIURFA'nın ilçesinde nesli tükenmekte olduğu için korunması gereken hayvanlar kategorisinde 'kırmızı listede' yer alan çizgili sırtlan bir aracın çarpması sonucu öldü.
İlçeye 15 kilometre uzaklıktaki kırsal Mahallesi yakınlarında, yol kenarında nesli tükenmekte olan çizgili sırtlan ölüsü bulundu. Sırtlanı görenlerin verdiği Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ekipleri ile jandarma ekipleri tarafından, yapılan incelemenin ardından sırtlan gömüldü. Nesli tükenmekte olan ve korunması gereken hayvanlar kategorisinde 'kırmızı listede' yer alan çizgili sırtlana çarpan araç ve sürücüsünün belirlenmesi için çalışma başlatıldı.
Şanlıurfa aracın çarptığı nesli tükenmekte olan çizgili sırtlan öldü

Kayseri, Siverek, Güncel

Kaynak: DHA


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