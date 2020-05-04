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ŞANLIURFA Atölyede günlük üretilen 12 bin 500 maske vatandaşlara dağıtılıyor

Atölyede günlük üretilen 12 bin 500 maske vatandaşlara dağıtılıyorŞANLIURFA'da korona virüs tedbirleri kapsamında Haliliye Belediyesi bünyesinde kurulan atölyelerde üretilen günlük 12 bin 500 maske çarşı pazarda vatandaşlara ücretsiz dağıtılıyor.

04.05.2020 21:38 | Son Güncelleme: 04.05.2020 21:40
Atölyede günlük üretilen 12 bin 500 maske vatandaşlara dağıtılıyor
ŞANLIURFA'da korona virüs tedbirleri kapsamında Haliliye Belediyesi bünyesinde kurulan atölyelerde üretilen günlük 12 bin 500 maske çarşı pazarda vatandaşlara ücretsiz dağıtılıyor.
Haliliye Belediyesi, koronavirüs salgının önlenmesine yönelik başlattığı maske üretimi aralıksız devam ediyor.Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü salgından korunmada önemli bir paya sahip olan maske üretimine başladı. Kadın kursiyerler tarafından günlük 12 bin 500 adet üretilen maskeler daha sonra hijyenik kutulara konularak çarşıda ve pazarda vatandaşlara zabıta ekiplerince ücretsiz dağıtılıyor. Kentin en işlek noktalarından olan Eminiyet Caddesi, Topçu Meydanı ve Şehitlik Kavşağında açılan stantlarda vatandaşlara maske dağıtmaya devam ekipler, maskesiz gezen vatandaşlara uyarılarda bulunup çarşıda bulundukları sırada sosyal mesafelerini korumalarını istedi. ŞANLIURFA Atölyede günlük üretilen 12 bin 500 maske vatandaşlara dağıtılıyor

Kaynak: DHA

Etiketler: Haliliye Belediyesi, Güncel, Haber

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