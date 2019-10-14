Haberler » Güncel » Şanlıurfa ayn el arab sınırındaki köylere girişler yasaklandı

Şanlıurfa ayn el arab sınırındaki köylere girişler yasaklandı

Barış Pınarı Harekatı'nda 6'ncı gün (4)AYN EL ARAB SINIRINDAKİ KÖYLERE GİRİŞLER YASAKLANDI'Barış Pınarı Harekatı' 6'ncı gününde sürdürülürken, Suriye'nin Ayn el Arab kentinin karşısındaki Şanlıurfa'nın Suruç ilçesine bağlı sınır köylerine girişler yasaklandı.

14.10.2019 17:26
Barış Pınarı Harekatı'nda 6'ncı gün (4)
AYN EL ARAB SINIRINDAKİ KÖYLERE GİRİŞLER YASAKLANDI
'Barış Pınarı Harekatı' 6'ncı gününde sürdürülürken, Suriye'nin Ayn el Arab kentinin karşısındaki Şanlıurfa'nın Suruç ilçesine bağlı sınır köylerine girişler yasaklandı. Köylere giden yollar kapatılırken, araçların bölgeye girişine izin verilmedi. Köylerden Suruç merkeze girişler yapılırken, birçok araçla şehir merkezine gidildiği görüldü. Mürşitpınar Sınır Kapısı'ndan askeri araçlarla geçiş yapılırken, haber takibi için ilçeye gelen gazetecilerin de güvenlik gerekçesiyle sınır bölgesine yaklaşmasına izin verilmiyor.
3 SİVİL ŞEHİT OLMUŞ, 1 SİVİL YARALANMIŞTI
Öte yandan cuma günü terör örgütü işgalindeki Ayn el Arab bölgesinden atılan havan mermisi, Çaykara köyüne düşmüş; saldırıda 3 sivil şehit olmuştu. Pazar günü de Ayn el Arab bölgesinden atılan havan mermisinin Çaykara'ya düşmesi sonucu 1 sivil yaralanmıştı.
Şanlıurfa ayn el arab sınırındaki köylere girişler yasaklandı

Barış Pınarı Harekatı, Şanlıurfa, Suriye, Güncel

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Haberleri
18:40 Suriye Milli Ordusu askerlerinin Fırat'ın doğusuna sevkıyatı sürüyor
18:40 TBMM Başkanı Şentop, Katar Şura Konseyi Başkanı ile görüştü
18:39 FLAŞ
18:38 Orgeneral Güler, mevkidaşı Gerasimov'la telefonla görüştü
18:38 Bakan Akar Kılıçdaroğlu'nu ziyaret etti
18:37 Koza-İpek Holding davası
18:36 Akar: "(Şoygu görüşmesi) Faaliyetlerin koordinasyonu, uygun bir şekilde gelişmesi için yapılması...
14.10.2019 18:41:24