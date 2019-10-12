Haberler » Güncel » Şanlıurfa ayn el arab üzerinde helikopter hareketliliği

Şanlıurfa ayn el arab üzerinde helikopter hareketliliği

Suriye'nin kuzeyinde Türk Silahlı Kuvvetleri ve Suriye Milli Ordusu'nun terör örgütleri PKKYPG ve DEAŞ'a yönelik yürüttüğü Barış Pınarı Harekatı dördüncü gününde de sürerken, Ayn El Arab üzerinde helikopter hareketliliği yaşandı.

12.10.2019 17:49
Suriye'nin kuzeyinde Türk Silahlı Kuvvetleri ve Suriye Milli Ordusu'nun terör örgütleri PKKYPG ve DEAŞ'a yönelik yürüttüğü Barış Pınarı Harekatı dördüncü gününde de sürerken, Ayn El Arab üzerinde helikopter hareketliliği yaşandı. Öğleden sonra hangi ülkeye ait olduğu bilinmeyen iki helikopterin, terör örgütünün kontrolündeki Ayn El Arab üzerinde uçuş yaptığı görüldü. Bir süre havada tur atan helikopterlerin, daha sonra terör örgütünün kontrolündeki bölgenin iç kesimlerine doğru uçarak gözden kaybolduğu görüldü.
Dün, Ayn El Arab'dan atılan havan mermisi Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinin kırsal Çaykara Mahallesi'ne düşmüş, 3 sivil şehit olurken, sınırda konuşlu Türk topçuları, terör örgütü hedeflerini ateş altına almıştı.
Şanlıurfa ayn el arab üzerinde helikopter hareketliliği

Şanlıurfa, Suriye, TSK, Güncel

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Haberleri
19:02 Parkenin başaklarından Barış Pınarı Harekatına pankartlı destek
19:06 Arap Birliği "Barış Pınarı" Olağanüstü Toplantısı sona erdi
19:01 Başkan Orkan Almanya'da incelemelerde bulundu
19:05 Oğuzhan Koç Mehmetçiği ve Milli Takımı unutmadı
19:05 HİSAR hedefi on ikiden vurdu
19:05 Kayserispor, Kasımpaşa maçına hız kesmeden hazırlanıyor
19:05 Bakan zehra zümrüt selçuk, kariyer merkezinin açılışına katıldı
12.10.2019 19:08:14