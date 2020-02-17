Haberler » Güncel » Şanlıurfa bahçeli'nin hediye ettiği klasik otomobil için kurban kestiler - Haber

Şanlıurfa bahçeli'nin hediye ettiği klasik otomobil için kurban kestiler

Bahçeli'nin hediye ettiği klasik otomobil için kurban kestilerMHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, klasik otomobillerinden birini geçen hafta Harran Belediye Başkanı Mahmut Özyavuz'a hediye etti.

17.02.2020 16:12 | Son Güncelleme: 17.02.2020 16:15
Bahçeli'nin hediye ettiği klasik otomobil için kurban kestiler
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, klasik otomobillerinden birini geçen hafta Belediye Başkanı Mahmut Özyavuz'a hediye etti. Bahçeli'nin hediye ettiği 1977 model otomobil, getirildiği Harran'da kurban kesilerek karşılandı.
MHP Şanlıurfa Milletvekilli İbrahim Özyavuz'un oğlu olan Harran Belediye Başkanı Mahmut Özyavuz'a MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, geçen hafta klasik otomobillerinden birini hediye etti. 1977 model aracın yeni sahibi olan Mahmut Özyavuz, kendi kullandığı otomobille Ankara'dan Harran'a geldi. Yerel seçimde MHP adına en yüksek oyu aldığı için Devlet Bahçeli'nin hediye ettiği otomobil ve tespihi alan Özyavuz, yeni otomobille Harran'a geldi. İlçede kurban kesilerek karşılanan Özyavuz, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye teşekkür etti.
Şanlıurfa bahçeli'nin hediye ettiği klasik otomobil için kurban kestiler

Devlet Bahçeli, Mahmut Özyavuz, Harran, Güncel

Kaynak: DHA


Güncel

Son Dakika Haberleri

16:06  YKS 2020 başvurusu son tarih - Üniversite sınavı başvuru tarihi 2020
16:01  Survivor Ceyhun Uzun kimdir, kaç yaşında? Survivor Burak hayatı hakkında bilgiler!
15:17  Mustafa Kapı kimdir? Mustafa kapı kaç kaşında? Mustafa Kapı kariyer detayları ve performansı!
14:32  Ezgi Eyüboğlu kimdir? Ezgi Eyüboğlu kaç yaşında, nereli?
14:17  Tuğçe Işınsu kimdir? Tuğçe Işınsu hayatı ve biyografisi!
17.02.2020 17:46:02