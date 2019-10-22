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Şanlıurfa bakan koca harekat bölgesine 962 kişilik personel gönderildi

Bakan Koca Harekat bölgesine 962 kişilik personel gönderildi (2)CEYLANPINAR'DA İNCELEMELERDE BULUNDUSağlık Bakanı Fahrettin Koca, Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesine gelerek, Barış Pınarı Harekatı sırasında yaralananları ziyaret etti.

22.10.2019 17:27
Bakan Koca Harekat bölgesine 962 kişilik personel gönderildi (2)
CEYLANPINAR'DA İNCELEMELERDE BULUNDU
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesine gelerek, Barış Pınarı Harekatı sırasında yaralananları ziyaret etti. Bakan Koca, Ceylanpınar Koordinasyon Merkezi'nde de incelemelerde bulunarak, çalışmalar hakkında bilgi aldı.
Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinin ardından Ceylanpınar'a gelen Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Ceylanpınar Devlet Hastanesi'nde Barış Pınarı Harekatı'nda yaralananları ziyaret etti. Hastanede incelemelerde de bulunan Bakan Koca, Ceylanpınar Koordinasyon Merkezi'ne giderek çalışmalar hakkında bilgi aldı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Ceylanpınar'dan Mardin'in Nusaybin ilçesine hareket etti.
Şanlıurfa bakan koca harekat bölgesine 962 kişilik personel gönderildi

fahrettin koca, Ceylanpınar, Şanlıurfa, Güncel

Kaynak: DHA

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