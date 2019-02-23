Şanlıurfa Balıklıgöl'de Kitap Okuma Etkinliği

Balıklıgöl
'de kitap okuma etkinliği Şanlıurfa
'da 'Yazarlar ve Şairlerle Tanışıyorum Projesi' kapsamında öğrenciler kentin simgesi olan Balıklıgöl'de kitap okuma etkinliği düzenledi.
Kentin simgesi olan Baklıklıgöl'de onlarca öğrenci aynı anda kitap okuması renkli görüntülerin oluşmasına neden oldu. 1 saat süren etkinliğin sonunda öğrencilerine kitap okuma alışkanlığı kazandırmayı hedeflediklerini kaydeden Osmangazi Anadolu Lisesi
öğretmenlerinden Muazzez Güneş Nacar, Projemizin amacı öğrencilerimize okumayı sevdirmek ve okuma alışkanlığı kazandırmak. Okullumuzun farklı kademelerinden öğrencileri farklı mekanlara götürüp kitap okuyoruz dedi.
Şanlıurfa, Balıklıgöl, Güncel
Kaynak: DHA