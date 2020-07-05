ŞANLIURFA Baraj gölüne giren Suriyeli, boğuldu

Baraj gölüne giren Suriyeli, boğulduŞANLIURFA'nın Bozova ilçesinde, serinlemek için Atatürk Barajı Gölü'ne giren Suriye uyruklu Muhammed Ayod (15) boğularak yaşamını yitirdi.

05.07.2020 18:11 | Son Güncelleme: 05.07.2020 18:17
Baraj gölüne giren Suriyeli, boğuldu
ŞANLIURFA'nın Bozova ilçesinde, serinlemek için Atatürk Barajı Gölü'ne giren Suriye uyruklu Muhammed Ayod (15) boğularak yaşamını yitirdi. 1 kişi ise vatandaşlar tarafından kurtarılarak, hastaneye kaldırıldı. Olay, öğleden sonra Çatak Sosyal Tesisleri kıyısında meydana geldi. Serinlemek için Atatürk Barajı Gölü'ne giren Suriye uyruklu Muhammed Ayod ve ismi öğrenilmeyen 1 kişi, bir süre sonra gözden kayboldu. Gençlerin gözden kaybolduğunu görenler durumu jandarma ve sağlık ekiplerine haber verdi. Ekipler gelene kadar ise vatandaşlar ismi öğrenilemeyen kişiyi kurtararak sudan çıkardı. Kurtarılan kişi, Bozova Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
İhbarla gelen su altı arama polisleri ise Ayod'un cansız bedenine ulaştı. Ayod'un cesedi otopsi için Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu'nun morguna götürüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. ŞANLIURFA Baraj gölüne giren Suriyeli, boğuldu

Kaynak: DHA

Etiketler: Şanlıurfa, Suriye, Güncel, Haber
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