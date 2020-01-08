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Şanlıurfa barış pınarı harekatı bölgesinde bombalı araç saldırısı: 4 şehit

Barış Pınarı Harekatı bölgesinde bombalı araç saldırısı: 4 şehitŞANLIURFA'nın Ceylanpınar ilçesine sınır komşusu olan Suriye'nin Resulayn kentinde, kontrol noktasına teröristler tarafından bombalı aracın infilak ettirilmesi sonucu 4 asker şehit oldu.

08.01.2020 23:43 | Son Güncelleme: 08.01.2020 23:44
Barış Pınarı Harekatı bölgesinde bombalı araç saldırısı: 4 şehit
ŞANLIURFA'nın ilçesine sınır komşusu olan Suriye'nin Resulayn kentinde, kontrol noktasına teröristler tarafından bombalı aracın infilak ettirilmesi sonucu 4 asker şehit oldu.
Barış Pınarı Harekatı kapsamında teröristlerden temizlenen Suriye'nin Resulayn kentinin güney bölgesinde yer alan kırsal Arbani köyünde, kontrol noktasına teröristler tarafından bomba yüklü araçla saldırı düzenlendi. Bu sırada inceleme yapmak üzere aracın yakına giden İstihkam Astsubay Kıdemli Çavuş Sinan Köse, İstihkam Uzman Çavuş Erol Yanık, Piyade Uzman Onbaşı Halil Karakoç ve Piyade Uzman Onbaşı Fatih Akbulut, şiddetli patlama sonucu şehit oldu. Patlamanın ardından Türkiye'den bölgeye ambulans gönderildi. Şehit olan askerlerin cenazeleri bölgeden alınarak Türkiye'ye getirildi.
MSB'DEN AÇIKLAMA
Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Barış Pınarı Harekat Bölgesinde, 08 Ocak 2020 tarihinde yol kontrolü sırasında meydana gelen bombalı araç saldırısı sonucunda dört kahraman silah arkadaşımız şehit olmuştur. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehitlerimize Allah'tan rahmet, kederli ailelerine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz" denildi.
Şanlıurfa barış pınarı harekatı bölgesinde bombalı araç saldırısı: 4 şehit

Barış Pınarı Harekatı, Ceylanpınar, Güncel

Kaynak: DHA


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