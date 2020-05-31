ŞANLIURFA Baro temsilcisi avukat kazada hayatını kaybetti: 1 ölü, 1 yaralı

Baro temsilcisi avukat kazada hayatını kaybetti: 1 ölü, 1 yaralıŞANLIURFA'nın Siverek ilçesinde, iki otomobilin çarpıştığı kazada avukat Şeyhmus İnal (54) öldü, bir kişi de yaralandı.

31.05.2020 22:07 | Son Güncelleme: 31.05.2020 22:12
Baro temsilcisi avukat kazada hayatını kaybetti: 1 ölü, 1 yaralı
ŞANLIURFA'nın Siverek ilçesinde, iki otomobilin çarpıştığı kazada avukat Şeyhmus İnal (54) öldü, bir kişi de yaralandı.
Kaza, akşam saatlerinde Siverek'Karacadağ karayolunun 10'uncu kilometresinde meydana geldi. Avukat Şeyhmus İnal (54) yönetimindeki 34 JF 0516 plakalı otomobil ile İsmail Sarısaç'ın (27) kullandığı 33 CDE 10 plakalı otomobil kafa kafaya çarpıştı. Çarpışmanın etkisi ile şarampole devrilen araçların sürücüleri yaralandı. Yaralılar, ihbar üzerine gelen ambulanslarla Siverek Devlet Hastanesine kaldırıldı. Acil serviste tedaviye alınan yaralılardan Şeyhmus İnal, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Yaralı diğer sürücü Sarısaç ise müdahale sonrası Şanlıurfa'ya sevk edildi.
Kazada hayatını kaydeden aynı zamanda Şanlıurfa Barosu Siverek ilçe temsilcisi olan Şeyhmus İnal'ın cenazesi otopsi için hastane morguna konuldu. ŞANLIURFA Baro temsilcisi avukat kazada hayatını kaybetti: 1 ölü, 1 yaralı

Kaynak: DHA

Etiketler: Güncel, Haber

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