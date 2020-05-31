Şanlıurfa Barosu Siverek temsilcisi trafik kazasında hayatını kaybetti

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde meydana gelen trafik kazasında baro temsilcisi Şeyhmus İnal hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

31.05.2020 21:17 | Son Güncelleme: 31.05.2020 21:22
Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde meydana gelen trafik kazasında baro temsilcisi Şeyhmus İnal hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Şanlıurfa Barosu Siverek Temsilcisi avukat Şeyhmus İnal'ın (54) kullandığı 34 JF 0516 plakalı otomobil, Siverek-Karacadağ kara yolunun 10'uncu kilometresinde İsmail Sarısaç'ın (27) kullandığı 33 CDE 10 plakalı otomobille çarpıştı.
Kazada ağır yaralanan İnal ve Sarısaç, 112 Acil Servis ekiplerince Siverek Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Yaralılardan İnal, müdahaleye rağmen kurtarılamadı, Sarısaç ise Şanlıurfa'ya sevk edildi. Şanlıurfa Barosu Siverek temsilcisi trafik kazasında hayatını kaybetti

Kaynak: AA

Etiketler: Şanlıurfa, Siverek, Güncel, Haber

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