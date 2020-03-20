Haber, Son Dakika, Haberler
Menü
Haberler ›› Güncel ››Şanlıurfa Belediyesi, borcunu ödeyemeyen su abonelerine haciz gönderdi - Haberler

Şanlıurfa Belediyesi, borcunu ödeyemeyen su abonelerine haciz gönderdi

Korona virüsü nedeniyle karantina uygulamasının yapıldığı kentlerden Şanlıurfa'da belediye su faturasını ödemeyen vatandaşlar haciz tebligatı gönderdi.

20.03.2020 16:34 | Son Güncelleme: 20.03.2020 16:34
Şanlıurfa Belediyesi, borcunu ödeyemeyen su abonelerine haciz gönderdi
Korona virüsü nedeniyle karantina uygulamasının yapıldığı kentlerden Şanlıurfa 'da belediye su faturasını ödemeyen vatandaşlar haciz tebligatı gönderdi.

Tüm dünya korona virüs salgını ile mücadele ederken Türkiye 'de de önlemler üst seviyeye çıkarıldı. Bir çok kentte ilde faturalar ve borçlar konusunda vatandaşlara çeşitli kolaylıklar sunulurken karantina uygulamasının gerçekleştiği kentlerden biri olan Şanlıurfa'da ise Büyükşehir Belediyesi ŞUSKİ Genel Müdürlüğü tarafından ise su borcu olan abonelerine haciz tebligatı gönderildi. Su borcu bulunan abonelerini icraya vermeye hazırlanan kurumun binlerce aboneye gönderdiği tebligatta, ödeme yapılmadığı takdirde 3 gün içinde icra işleminin başlatılacağı belirtildi. Evlerine gelen evrakla büyük bir şok yaşayan vatandaşlar ise yaşanan salgın nedeniyle kendilerine olan borçları bile ertelediklerini belirterek, Şanlıurfa Belediyesi'ne tepki gösterdi.

Salgın sürecinde en çok ihtiyaç duyulanın su olduğunu belirten vatandaşlar, Türkiye'nin bir çok yerinde hem devlet hem de özel kuruluşların vatandaşın mağdur olmaması için çeşitli kolaylıklar sağladığını hatırlattı. - ŞANLIURFA
Koronavirüs kaç can aldı? Hangi ülkede kaç kişi koronavirüs nedeniyle öldü?
Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular

Kaynak: İHA

Etiketler : Şanlıurfa, Türkiye, Güncel

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası

Güncel Manşet

Haberler

Salgının kontrolden çıktığı İtalya’dan gelen görüntüler tüyler ürpertti Haberler
Salgının kontrolden çıktığı İtalya'dan gelen görüntüler tüyler ürpertti
Kan bağışçılarının koronavirüs endişesini Kızılay giderdi Haberler
Kan bağışçılarının koronavirüs endişesini Kızılay giderdi
Bilim insanları koronavirüsün ilk mikroskop görüntülerini çekti Haberler
Bilim insanları koronavirüsün ilk mikroskop görüntülerini çekti
Caminin kapalı olmasına öfkelenip kapıyı kırmaya çalıştı Haberler
Caminin kapalı olmasına öfkelenip kapıyı kırmaya çalıştı
Dünya Sağlık Örgütü ’20 koronavirüs aşısı geliştirildi’ deyip aşının çıkacağı tarihi verdi Haberler
Dünya Sağlık Örgütü "20 koronavirüs aşısı geliştirildi" deyip aşının çıkacağı tarihi verdi
En uzun ömürlü insanların yaşadığı ilçe koronaya göz açtırmıyor! Haberler
En uzun ömürlü insanların yaşadığı ilçe koronaya göz açtırmıyor!
Bakanlıktan kolonya açıklaması! Üreticiler satış fiyatını artırmayacak Haberler
Bakanlıktan kolonya açıklaması! Üreticiler satış fiyatını artırmayacak
Bu ilimizde berberler kapısına kilit vurdu! 15 gün kapalı olacaklar Haberler
Bu ilimizde berberler kapısına kilit vurdu! 15 gün kapalı olacaklar

Son Dakika Güncel Haberleri

Güneydoğu'da koronavirüs tedbirleri - Haber Oto pazarının faaliyetleri geçici bir süreliğine durduruldu - Haber Kuşadası Belediyesi'nden asfaltlama seferberliği - Haber Kahraman Mehmetçikten, sağlık çalışanlarına videolu teşekkür - Haber Araban'da sağlık kuruluşları ve camiler dezenfekte ediliyor - Haber Koronavirüsün kontrolden çıktığı İtalya'da insanlar sokak ortasında can vermeye başladı - Haberler Koronavirüs yüzünden kan stokları azalan Kızılay çağrı yaptı: Kan bağışında virüs bulaşmaz - Haber Dünya Sağlık Örgütü "20 koronavirüs aşısı geliştirildi" deyip aşının çıkacağı tarihi verdi - Haber Dünyayı etkisi altına alan koronavirüsün 3 yeni belirtisi ortaya çıktı - Haberler Cuma namazı için camiye giden vatandaşlar kapıda asılı yazıyı görünce geri döndü - Haber Son dakika: Adalet Bakanı Gül: Cezaevlerinde koronavirüsle ilgili rastlanan pozitif bir vaka yoktur - Haber Gelin koronavirüsün etkilediği İtalya'dan geldiği için nikah bina dışında kıyıldı - Haber
Loading