Haber, Son Dakika, Haberler
Manşetler
Magazin
Ekonomi
Spor

ŞANLIURFA Birecik'te akraba iki aile arasında arazi kavgası 1 ölü, 5 yaralı

Birecik'te akraba iki aile arasında arazi kavgası 1 ölü, 5 yaralıŞANLIURFA'nın Birecik ilçesinde, arazi anlaşmazlığı nedeniyle akraba iki aile arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi öldü, 5 kişi yaralandı.

25.04.2020 20:51 | Son Güncelleme: 25.04.2020 20:52
Birecik'te akraba iki aile arasında arazi kavgası 1 ölü, 5 yaralı
ŞANLIURFA'nın Birecik ilçesinde, arazi anlaşmazlığı nedeniyle akraba iki aile arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi öldü, 5 kişi yaralandı.
Olay, akşam saatlerinde Birecik'in kırsal Yaylacık Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, akraba olan Güneş aileleri arasında arazi anlaşmasızlığı yüzünden çıkan tartışma, kısa sürede silahlı, sopalı ve taşlı kavgaya dönüştü. Kavgada, kim tarafından ateşlendiği bilinmeyen tabancadan çıkan merminin isabet ettiği Ramazan Güneş (47) olay yerinde hayatını kaybederken, Abdulkadir (15), Ökkeş (19), Mehmet (22), Fehmi (32) ile Ahmet Güneş (47) yaralandı. Mahallelinin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi.
Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Birecik Devlet Hastanesine kaldırılarak tedaviye alındı. Ramazan Güneş'in cansız bedeni ise olay yerinde yapılan incelemenin ardından morga kaldırıldı.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. ŞANLIURFA Birecik’te akraba iki aile arasında arazi kavgası 1 ölü, 5 yaralı

Kaynak: DHA

Etiketler: Güncel , Haber
Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!

Güncel Manşet

Haberler

Almanya Başbakanı Merkel’in makam aracı tercihi görenleri şaşırttı Haberler
Almanya Başbakanı Merkel'in makam aracı tercihi görenleri şaşırttı
AVM’lerin açılmasına yönelik kararın fikir babası Bakan Albayrak çıktı Haberler
AVM'lerin açılmasına yönelik kararın fikir babası Bakan Albayrak çıktı
Korona ayrımcılığı tetikledi! Ülkede Müslümanları hastaneye almıyorlar Haberler
Korona ayrımcılığı tetikledi! Ülkede Müslümanları hastaneye almıyorlar
Tokat’ta enteresan doğa olayı! Bakan bir daha baktı Haberler
Tokat'ta enteresan doğa olayı! Bakan bir daha baktı
Güpegündüz kız kaçırdılar, çığlıklar mahalleyi inletti Haberler
Güpegündüz kız kaçırdılar, çığlıklar mahalleyi inletti
Vicdanları sızlatan ceza! Vatandaşlar, yetkililere çağrıda bulundu: Silin bunu Haberler
Vicdanları sızlatan ceza! Vatandaşlar, yetkililere çağrıda bulundu: Silin bunu
Kılıçdaroğlu, Bahçeli’nin Bilim Kurulu önerisine destek verdi Haberler
Kılıçdaroğlu, Bahçeli'nin Bilim Kurulu önerisine destek verdi
Ailede kriz! Instagram’da görümcesini silen Fahriye, ilk kez konuştu Haberler
Ailede kriz! Instagram'da görümcesini silen Fahriye, ilk kez konuştu
Haberler››Güncel››ŞANLIURFA Birecik'te akraba iki aile arasında arazi kavgası 1 ölü, 5 yaralı - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

22:20: Mersin'de yaralı bulunan bayağı balaban tedavi edildi - Haber 22:19: MSB: "20 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi" - Haber 22:16: Kastamonu'da çıkan örtü yangını söndürüldü - Haber 22:14: İtfaiyeciler oruçlarını görevleri başında açtı - Haber 22:12: Köpeğini vurdu, hayvanseverler kurtardı - Haber 22:00: Bakan Çavuşoğlu: Bugüne kadar 60 bin üzerinde vatandaşımızı ülkemize getirdik - Haber 21:45: Sarıkamış beyaza büründü, Nisan ayında yağan kar şaşırttı - Haberler 20:46: Pınar Altuğ'dan eşi Yağmur'la ilgili yıllar sonra gelen itiraf: 2 gün gönül eğlendireceğim demiştim - Magazin 19:13: Son Dakika: Türkiye'de 25 Nisan'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 106 artarak 2706'ya yükseldi - Haber 17:08: Son Dakika: ABD'de 25 Nisan verilerine göre son 24 saatte 1993 kişi daha hayatını kaybetti - Haber 12:21: Son dakika: Irak'ın kuzeyi Haftanin bölgesinde teröristlerin saldırısı sonucu 1 askerimiz şehit düştü - Haber