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ŞANLIURFA Birecik'te polis ve askerle tatlılı moral

Birecik'te polis ve askerle tatlılı moralŞANLIURFA'nın Birecik ilçesinde, koronavirüs tedbirleri kapsamında denetim yapan polis ve jandarma ekiplerine, Polis Şehit ve Gazi Aileleri Sosyal Dayanışma Derneği (POLSEMDER) tarafından tatlı ikram edildi.

08.04.2020 19:22 | Son Güncelleme: 08.04.2020 19:26
Birecik 'te polis ve askerle tatlılı moral
ŞANLIURFA'nın Birecik ilçesinde, koronavirüs tedbirleri kapsamında denetim yapan polis ve jandarma ekiplerine, Polis Şehit ve Gazi Aileleri Sosyal Dayanışma Derneği (POLSEMDER) tarafından tatlı ikram edildi.
Birecik'te polis haftası etkinlikleri kapsamında POLSEMDER Şanlıurfa Sorumlusu Türkan Gülten Şimşek ile dernek üyeleri, Şanlıurfa-Gaziantep kara yolunda denetim yapan polis ve jandarma ekiplerini ziyaret ederek baklava ikramında bulundu. Koronavirüs salgını nedeniyle yaşanan zor günlerin hep birlikte atlatılacağını belirten Şimşek, "POLSEMDER olarak yol uygulamasında görev yapan polis memurlarımıza moral, motivasyon olması açısından ziyaret ederek tatlı ikram ettik. Bu bağlamda emniyet mensubu, sağlıkçılar ve tüm kamu personelimize teşekkür ediyoruz. Bu vesileyle Türk Polis Teşkilatı'nın 175. kuruluş yıl dönümünü tebrik ediyorum" dedi. ŞANLIURFA Birecik’te polis ve askerle tatlılı moral

Kaynak: DHA

Etiketler: Koronavirüs, Şanlıurfa, Birecik, Polis, Güncel
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