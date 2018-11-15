Şanlıurfa Bu Okulda İyilik Yapan Öğrenci Ödüllendiriliyor

Bu okulda iyilik yapan öğrenci ödüllendiriliyor
Mehmet SEZGİN SİVEREK (Şanlıurfa
), (DHA
)- ŞANLIURFA'nın Siverek
ilçesinde iyilik yapan öğrenciler iyilik kartla ödüllendiriliyor.
İlçenin Ofis Mahallesinde bulunan ve 600 öğrencinin eğitim- öğretim gördüğü Halit Gülpınar
ilkokulunda öğretmenler örnek bir projeye imza attı. Okul idaresi tarafından öğrencilerin sosyal sorumluluklarını daha içten gerçekleştirmeleri, arkadaşlarına iyilik yapmaları ve temiz bir ortam oluşturmaları amaçladığı projeyle, güzel davranış sergileyen öğrenciler iyilik kartla ödüllendiriliyor. Üzerinde ödül miktarının yazılı bulunduğu kartlar, okul bahçesinde çöpleri temizleyen, arkadaşlarına iyilik, yardım eden ve güzel davranış sergileyen öğrencileri tespit eden öğretmenler öğrencilere iyilik kartı dağıtacak. İyilik kartı alan öğrenciler okul kantininde kart üzerinde yazılı bulunan miktar kadar bedava alışveriş yapabilecek. Proje ile ilgili açıklamada bulunan Halit Gülpınar İlkokulu Müdür Yardımcısı Hüseyin Güzen, Biz Halit Gülpınar ilkokulu olarak öğrencilerimizin iyi davranışlarını pekiştirmek ve öğrencilerimizi iyi davranışlara yöneltmek için HAGİ Kart yani Halit Gülpınar İlkokulu, iyilik kartlarını oluşturduk. Biz bu kartları idarecilerimize, öğretmenlerimize, hizmetli arkadaşlarımıza dağıttık, arkadaşlarımızda bu kartları öğrencilerin herhangi bir iyiliğini, güzel davranışını gördüğü zaman, mesela yerden çöp toplayan bir öğrenciyi ya da arkadaşına yardım eden bir öğrenci gördükleri anda, bu kartlardan bir tane öğrencilerimize hediye ediyorlar. Öğrencilerimizde bu kartların üzerinde yazılı bulunan miktar kadar, okul kantininden bedava alışveriş yapabiliyor. Biz bu çalışmanın meyvesini şimdiden almaya başladık. Umarım çok daha güzel ve verimli olur bu çalışmamız. Bu çalışmada emeği geçen tüm öğretmen arkadaşlarıma teşekkür ediyorum dedi.
Siverek,DHA,Şanlıurfa
15 Kasım 2018 Perşembe 15:01