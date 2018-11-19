Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Nihat Çiftçi Açıklaması

Şanlıurfa
Büyükşehir Belediye Başkanı Nihat Çiftçi, Mevlid Kandili
dolayısıyla yayımladığı mesajında, kandilinin İslam alemine hayırlar getirmesini diledi.
Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Nihat Çiftçi, Mevlid Kandili dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Büyükşehir Belediye Başkanı Nihat Çiftçi mesajında, "Sevgili Peygamberimiz Hazreti Muhammed Mustafa
'nın dünyayı şereflendirdiği Mevlid-i Nebi'nin yıl dönümü vesilesiyle, ümmet olma bahtiyarlığını yaşadığımız, insanlığa yol gösterici ve kurtuluş rehberi olarak gönderilen peygamberimize ve ashabına salat ve selam olsun. Bu mübarek gecenin milletimize ve İslam alemine hayırlar getirmesini niyaz ederim" ifadelerine yer verdi. - ŞANLIURFA
Mevlid Kandili,nihat çiftçi,Şanlıurfa
19 Kasım 2018 Pazartesi 12:23