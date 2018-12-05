Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Başkan Adayı Beyazgül'den Mevcut Başkan Çiftçi'ye Ziyaret

05 Aralık 2018 Çarşamba 14:15



05 Aralık 2018 Çarşamba 14:15

AK Parti Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Zeynel Abidin Beyazgül, Büyükşehir Belediye Başkanı Nihat Çiftçi'yi ziyaret etti. Görüşmenin ardından Başkan Nihat Çiftçi ve Zeynel Abidin Beyazgül, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.Ziyaretin ardından bir değerlendirme yapan Büyükşehir Belediye Başkanı Nihat Çiftçi, "Şanlıurfa'mıza hizmet eden Zeynel Abidin Beyazgül kardeşimize parti olarak adaylık konusunda devir söz konusu. 2001 yılında başlamış olduğumuz AK Parti yolculuğunda bir çok kademede görevlerde bulunduk. 10 yıldır Belde Belediye Başkanlığından başlayan bir yönetim sürecini Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanlığı ve Tarihi Kentler Birliği Başkanlığı ile sürdürerek Allah'ın izni ile 31 Martta sonlandıracağız. Yerel yönetimlerde seçim sürecine giriyoruz. Ben adayımıza, partimize ve tüm camiaya hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. Adayımız Zeynel Abidin Beyazgül'e başarılar diliyorum" dedi.Adayımızın yanındayızHer zaman partisine ve Şanlıurfa'ya hizmet etmeye devam edeceklerini de sözlerine ekleyen Çiftçi, "AK Parti bir davadır. Genel başkanımızın tercihi, başımızın ve gözümüzün üzerinde yeri var. Adayımızın her şekli ile yanında olduğumuzu hem bu seçim sürecinde hem de ihtiyaç duyulduğunda yanında olacağımızı belirtmek istiyorum. Önceden belirttiğimiz gibi bundan 2-3 ay önce Cumhurbaşkanımız ile bir görüşmemiz olmuştu. Şahsi sağlık sebeplerinden dolayı kendisinden affımızı istemiştik. Allah razı olsun partimizde emeği olan, Büyükşehir Belediye Başkanımız ve il başkanı olarak birlikte çalıştığımız, belediyelerimizin uygulamalarını bilen bir kardeşimize adaylık tevdi edildi. Allah hayırlı uğurlu etsin. Bugün de sağ olsunlar Büyükşehir Belediye Başkanlığımıza bir ziyaret gerçekleştirdiler. Ziyaretlerinden dolayı kendilerine teşekkür ediyoruz. Yanında olduğumuzu, hep birlikte AK Parti'ye ve Şanlıurfa'ya hizmet edeceğimizi, bu süreci birlikte yürüteceğimizi belirtmek istiyorum" diye konuştu.Aldığım bu bayrağı daha da ileriye götüreceğimAK Partinin Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Zeynel Abidin Beyazgül ise, "Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesini ve Başkanımız Nihat Çiftçi'yi merkez teşkilat yerel yönetim başkanlarımız ile birlikte ziyaret ettik. İstanbul Hukuk Fakültesini bitirdiğimde ilk geldiğimiz yer Şanlıurfa Belediyesiydi. O tarihlerde göreve burada başladık. Bugüne kadar Şanlıurfa'ya hizmeti olmuş olan tüm başkanlarımıza ve Urfa'nın kurtuluşunda önderlik yapan 12'ler ve aşiret önderlerine huzurlarınızda teşekkür ediyorum. Yine Şanlıurfa'da emeği geçen tüm siyasilere ve fikir üretenlere teşekkür ediyorum. Nihat Başkanımızın da ifade ettiği gibi ya kesişerek ya da devrederek görevlerimiz olmuştur. Kendileri ile hep uyum içerisinde çalıştık ve il başkanlığı döneminde kendileri Büyükşehir Belediye Başkanıydı. Gerçekten uyumlu, güzel ve seviyeli çalışmamız olmuştur. Kendilerine huzurlarınızda teşekkür ediyorum. Her bir değişim, geçmişimize vefa göstermekle ve geçmişimizdeki birikimlerden faydalanmak ile birlikte bir umuttur. Bugüne kadar yapılanları kabullenmek ve onlara gerekli teşekkürü yapmak ile birlikte vatandaşlarımızın bizden beklediği şudur ki aldığım bu bayrağı daha ileri bir noktaya götürmek üzere verilmiştir" ifadelerini kullandı.Bu yolu Allah'ın izni ile birlikte yürüyeceğizZeynel Abidin Beyazgül değerlendirmesinin ilerleyen cümlelerinde ise "Devam eden bu süreçte halkımızın beklentilerini önemseyeceğiz ve Belediye Başkanı seçildiğimizde neler yapacağız hakkında çalışmalarımızı yapacağız. Şanlıurfa'mız için çok önemli hayallerimiz var ve benim özlemimde daha yeşil bir Urfa, yaşam alanlarının daha gelişkin olduğu bir Urfa. Bisiklet yolları, yaya yolları, oturma alanları, park ve bahçelerinin daha fazla olacağı bir Urfa hayal ediyoruz. Hepimizin sevdiği daha Şirin bir Urfa için Allah'ın izni ile kollarımızı sıvalayacağız. Geçmişin birikiminden bugüne kadar hizmet eden başta Nihat Bey olmak üzere yerel konuda kendilerini yetiştirenlerden faydalanacağız ve bu yolu Allah'ın izni ile birlikte yürüyeceğiz. Çünkü Urfa sorunlarını birlikte yürümekle çözebilir" ifadelerine yer verdi.Ziyarette Başkan Çiftçi, aday Beyazgül'e günün anısına kendisinin kaleme aldığı Hayat Yolu adlı kitabını hediye etti.Öte yandan Zeynel Abidin Beyazgül'e AK Parti Şanlıurfa İl Başkan Yardımcıları Faruk Bayuk, Cemil Çadak ve Bekir Kan ile yönetim kurulu üyeleri eşlik etti. - ŞANLIURFA