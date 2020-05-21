ŞANLIURFA Büyükşehir Belediyesi'nden 120 davulcuya bayram bahşişi

Büyükşehir Belediyesi'nden 120 davulcuya bayram bahşişiŞANLIURFA'da, koronavirüs önlemleri kapsamında bu yıl sahurda davul çalamadıkları için bahşiş alamayan 120 davulcuya, Büyükşehir Belediyesi tarafından 1000'er TL'lik destek yardımı yapıldı.

21.05.2020 15:58 | Son Güncelleme: 21.05.2020 16:04
Büyükşehir Belediyesi'nden 120 davulcuya bayram bahşişi
ŞANLIURFA'da, koronavirüs önlemleri kapsamında bu yıl sahurda davul çalamadıkları için bahşiş alamayan 120 davulcuya, Büyükşehir Belediyesi tarafından 1000'er TL'lik destek yardımı yapıldı.
Şanlıurfa'da, koronavirüs önlemleri kapsamında bu yıl sahurda davul çalamadıkları için bahşiş alamayan 120 ramazan davulcusu, Kızılkoyun Mağaraları önünde sosyal mesafe kuralına uyarak davul çaldı. İçişleri Bakanlığınca yayınlanan genelge ile 'Davulcuların bahşişleri yerel yönetimler tarafından karşılanacağı' kararının ardından düzenlenen etkinlikte, Kızılkoyun Mağaraları önünde bir araya gelen davulcular, burada hep birlikte davul çaldı. Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül'ün talimatıyla toplam 120 davulcuya 1000'er TL'lik destek yardımı yapıldı. Etkinliğe katılan davulcular, belediyenin verdiği destekten dolayı teşekkür etti. ŞANLIURFA Büyükşehir Belediyesi’nden 120 davulcuya bayram bahşişi

Kaynak: DHA

Etiketler: Şanlıurfa, Güncel, Haber

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