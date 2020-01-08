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Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi'nden öğrencilere sinema hizmeti

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi tarafından öğrencilere yönelik sinema gösterimi düzenlendi.

08.01.2020 14:34 | Son Güncelleme: 08.01.2020 14:40Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi'nden öğrencilere sinema hizmeti
Büyükşehir Belediyesi tarafından öğrencilere yönelik sinema gösterimi düzenlendi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, öğrencilere yönelik eğitici ve öğretici sinema filmleri ile etkinlik düzenleyen Büyükşehir Belediyesi, bir yandan gençleri geleceğe hazırlarken bir yandan da sosyal yaşantısına katkı sağlıyor.

İl Milli Eğitim Müdürlüğüyle birlikte hazırlanan proje kapsamında Şair Nabi Kültür Merkezinde gerçekleştirilen etkinlikte Cengiz Topel İlkokulunda eğitim gören 200 öğrenci, sinema filmi izledi.

Başlatılan çalışmalardan mutlu olan öğrenciler, etkinliği gerçekleştiren yetkililere teşekkür etti.

Şanlıurfa, Güncel

Kaynak: AA

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