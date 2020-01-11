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Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi'nden sosyal medyadaki iddialara yanıt

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesince sosyal medyada ve bazı internet sitelerinde Ceylanpınar'da bir aileye yapılan yardımla ilgili haber ve paylaşımların gerçeği yansıtmadığı bildirildi.

11.01.2020 21:36 | Son Güncelleme: 11.01.2020 21:36Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi'nden sosyal medyadaki iddialara yanıt
Büyükşehir Belediyesince sosyal medyada ve bazı internet sitelerinde 'da bir aileye yapılan yardımla ilgili ve paylaşımların gerçeği yansıtmadığı bildirildi.
Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı ekiplerin, Ceylanpınar ilçesinde maddi durumu iyi olmayan ailelere yönelik yardımda bulunmak amacıyla gittiği ve bir mahalledeki ailelere muhtarın da refakat etmek istemesiyle yardım dağıtıldığı belirtildi.
Sosyal medya hesaplarında bu yardımlarla ilgili bir paylaşım yapılmadığı bildirilen açıklamada, şunlar kaydedildi:
"Sosyal belediyecilik ilkesi gereği yapılan yardımları kamuoyuna yansıtmayarak hassas bir şekilde hizmetlerini sürdüren belediyemiz 2019 yılında 43 bin aileye bu hassasiyetle yardım dağıtmıştır. Kaldı ki konu ile ilgili olarak sosyal medyadaki videolarda yer alan mahalle muhtarı Ahmet Akkurt da sosyal medya hesabından bir açıklama yayınlayarak paylaşımı kendi iradesi ile yaptığını ve Büyükşehir Belediyesi ile çalışanlarının çekilen video ve söylemlerde bir dahilinin olmadığını açıklamıştır. Büyükşehir Belediyemizi ve başkanımızı yıpratmaya yönelik bu haber ve paylaşımların iyi niyetli olmadığı aşikar olup bu konudaki takdiri kamuoyuna bırakıyoruz."
Açıklamada, maddi durumu iyi olmayan ailelere yönelik yardımların hassas bir şekilde ulaştırmaya devam edileceği belirtildi.

Ceylanpınar, Şanlıurfa, Güncel

Kaynak: AA

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