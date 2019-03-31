Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Seçim Sonuçları: 31 Mart Yerel Seçim Sonuçları Son Dakika

Türkiye'nin gözü kulağı 31 Mart Yerel Seçim sonuçlarında. Bugün Şanlıurfa için sandığa giden vatandaşlar, Şanlıurfa Belediye Başkanı'nı belirlemek için oy kullandılar. Şimdi ise yerel seçim sonuçları merakla bekleniyor. Son yerel seçimde vatandaşların tercihi AK Parti'den yana olmuştu. Peki, Şanlıurfa seçim sonuçlarına göre hangi aday ne kadar oy aldı? Şanlıurfa'da kim önde? Şanlıurfa seçim sonuçları, yerel seçim sonuçları, adayların oy durumlarını merak ediyorsanız işte detaylar...

ŞANLIURFA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 2019 YEREL SEÇİM SONUÇLARI

31 Mart Yerel Seçimi'nde Şanlıurfa Belediye Başkanlığı için Cumhur İttifakı adına AK Parti'den Zeynel Abidin Beyazgül yarışacak. SP'den Sabahattin Cevheri, DSP'den Hasan Erçelebi, Şanlıurfa Belediye Başkanlığı için aday oldu. Sandıklar açıldı ve Şanlıurfa için 31 Mart Yerel Seçim sonuçları açıklanmaya başladı. Yerel seçim sonuçlarına göre sandıkların %48.24'ünün açıldığı Şanlıurfa'da Zeynel Abidin Beyazgül % 61.63 oy aldı. Sabahattin Cevheri'nin aldığı oy ise % 34.15 olarak kayıtlara geçti.

ŞANLIURFA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 2014 YEREL SEÇİM SONUÇLARI

2014 Yerel Seçim sonuçlarına bakıldığı zaman Şanlıurfa'da seçmenlerin tercihlerinin şu şekilde şekillendiğini görüyoruz:

Şanlıurfa'da 2014'de yerel seçimlerde BDP adına Osman Baydemir, AK Parti adına Celalettin Güvenç, MHP adına Mustafa Kemal Saraçoğlu aday olmuştu. Seçim sonuçlarına göre AK Parti'den Celalettin Güvenç % 61.63 oy oranı ile Şanlıurfa Belediye Başkanlığı'nı kazandı. BDP'den Osman Baydemir ise % 30.54 oy oranı ile ikinci sırada yer aldı. MHP adayı Mustafa Kemal Saraçoğlu % 2.38 oy oranı ile 3. sırada yerini aldı.

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