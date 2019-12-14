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Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Süper Amatör Ligi

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Süper Amatör Ligi'nde mücadele eden Akçakalespor, evinde oynadığı maçta Şanlıurfa Gençlerbirliği'ni 6-0 yendi.

14.12.2019 16:36 | Son Güncelleme: 14.12.2019 16:36Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Süper Amatör Ligi

Büyükşehir Belediyesi Süper Amatör Ligi'nde mücadele eden Akçakalespor, evinde oynadığı maçta Şanlıurfa 'ni 6-0 yendi.

Akçakale İlçe Stadında oynanan maça hızlı başlayan ev sahibi takım, sahadan 6-0 galip ayrılan taraf oldu.

Kulüp Başkanı Hasan Gök, ilk devrenin son maçında evlerinde oynanan maçtan farklı galip geldikleri için mutlu olduklarını söyledi.

Futbolcular ve teknik heyeti galibiyetten dolayı tebrik eden Gök, şöyle konuştu:

"Son haftalarda üst üste aldığımız galibiyetlerle ligde iddialı bir duruma geldik ve ikinci sıradaki yerimizi koruduk. Bu hafta evimizde Şanlıurfa Gençlerbirliği'ni ağırladık ve seyircilerimizin de desteğiyle maçtan 6-0 gibi farklı bir skorla ayrılmayı başardık. Devre arasını iyi değerlendirip çalışarak ikinci yarıda da çıkışımızı sürdürmek ve şampiyon olmak istiyoruz. İnşallah taraftarlarımızın da desteğiyle bunu başaracağımıza inanıyorum."


Gençlerbirliği, Şanlıurfa, Akçakale, Spor

Kaynak: AA

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