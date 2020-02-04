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Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesinden raylı sistem iddialarına yönelik açıklama

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi, Sözcü gazetesinde yer alan "455 milyonluk ihale skandalı" başlıklı haberin tamamıyla gerçekten uzak olduğunu bildirdi.

04.02.2020 20:24 | Son Güncelleme: 04.02.2020 20:24Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesinden raylı sistem iddialarına yönelik açıklama
Büyükşehir Belediyesi, gazetesinde yer alan "455 milyonluk ihale skandalı" başlıklı haberin tamamıyla gerçekten uzak olduğunu bildirdi.
Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamada, Büyükşehir Belediyesinin hiçbir zaman 455 milyon liralık raylı sistem ihalesi yapılmadığı aktarılarak, şu ifadelere yer verildi:
"Habere kaynak olarak gösterilen Sayıştay raporlarında da böyle bir ifade bulunmamaktadır. Kaldıki şehrimizde raylı sistem yoktur. Ayrıca ilimizde raylı sistem inşaatı da işletmesi de bulunmamaktadır. Belediyemizce de böyle bir ihaleye çıkılmamıştır. Belediyemizi kamuoyunda yıpratmayı amaçlayan ve bu doğrultuda maksatlı habere yer veren Sözcü gazetesi ile ilgili gerekli yasal yollara başvuracağımızı bildirir, kamuoyunun bilgilerine sunarız."

Şanlıurfa, Sözcü, Güncel

Kaynak: AA

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