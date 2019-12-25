Haberler » Spor » Şanlıurfa Büyükşehir Belediyespor'da hedef Avrupa - Spor

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyespor'da hedef Avrupa

Tekerlekli Sandalye Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Şanlıurfa Büyükşehir Belediyespor Antrenörü Serdar Yıldırım, ligin ilk yarısını istediklerine yakın bir yerde bitirdiklerini belirtti.

25.12.2019 17:34 | Son Güncelleme: 25.12.2019 17:34 Şanlıurfa Büyükşehir Belediyespor'da hedef Avrupa
Tekerlekli Sandalye Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Büyükşehir Belediyespor Antrenörü Serdar Yıldırım, ligin ilk yarısını istediklerine yakın bir yerde bitirdiklerini belirtti.
Yıldırım, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 5 galibiyet alarak 17 puanla ligin ilk yarısını 8. sırada tamamladıklarını söyledi.
Devre arasını iyi değerlendirerek ikinci yarıya iyi başlamak istediklerini ifade eden Yıldırım, şöyle konuştu:
"Bu yıl hedefimiz olan kupasına katılabilmek için büyük bir çaba harcıyoruz. Sezona kötü başladık ve ilk 3 maçımızı kaybettik. Daha sonra toparlanarak galibiyetler almaya başladık ve devreyi 8. sırada bitirdik. Lige verilen ara dolayısıyla oyuncularımıza hafta sonuna kadar izin verdik. Hafta sonu toplanarak çalışmalarımıza başlayacağız. İnşallah taraftarlarımızın da desteğiyle ikinci yarıda daha iyi bir performans sergileyerek hedefimize ulaşmak ve kentimizi Avrupa kupalarında temsil etmek istiyoruz."

Büyükşehir Belediyespor, Şanlıurfa, Avrupa, Spor

Kaynak: AA

HABER YORUMLARI
Spor

Son Dakika Haberleri

18:50   Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay'dan transfer açıklaması - Spor
18:44   Mert Çetin'den eski takımı Gençlerbirliği'ne ziyaret - Spor
18:39   Rıza Çalımbay: VAR'dan herkes mağdur, biz de mağduruz - Spor
18:39   Mehmet Özdıraz ve Murat Yılmaz Eyüpspor'da - Spor
18:39   Emre Belözoğlu, "WinWin" projesi talihlisiyle buluştu - Spor
16:43   Fikret Orman'ın asistanı, Beşiktaş'a haciz gönderdi - Spor
16:20   Euro Club Index Süper Lig'de şampiyon olacak takımı açıkladı - Spor
15:39   Ahmet Ağaoğlu'ndan Ali Koç'a 'Zorlu Center' eleştirisi - Spor
15:02   Ethan Ampadu saçlarını kestirdi, görenler inanamadı - Spor
14:30   Mayweather'dan kızına servet değerinde Noel hediyesi - Spor
25.12.2019 19:01:04