14 Aralık 2018, 20:04
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Şanlıurfa Çaldığı Eşyaları Satarken Yakalanan Hırsız, Tutuklandı

Çaldığı eşyaları satarken yakalanan hırsız, tutuklandıŞanlıurfa'da, 3 ayrı evden çaldığı eşyaları satarken polis tarafından yakalanan A.K., tutuklandı.

Çaldığı eşyaları satarken yakalanan hırsız, tutuklandı

Şanlıurfa'da, 3 ayrı evden çaldığı eşyaları satarken polis tarafından yakalanan A.K., tutuklandı.

Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, kent merkezindeki Eyyubiye ve Eyüp Nebi Mahallesi'nde üç evde yaşanan hırsızlık olayıyla ilgili çalışma başlattı. Güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyerek görgü tanıklarını dinleyen ekipler, şüphelinin A.K. olduğunu tespit etti. Ekipler takibe aldığı A.K.'yı çaldığı eşyaları satarken yakalayarak gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen A.K., tutuklandı. Polis,Şanlıurfa
14 Aralık 2018 Cuma 20:04