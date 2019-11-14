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Şanlıurfa caminin tadilat parasını çalan çocuklar güvenlik kamerasında

Caminin tadilat parasını çalan çocuklar güvenlik kamerasındaŞANLIURFA'da 3 çocuk, cemaatin cami tadilatı için biriktirdiği 9 bin 500 lirayı çalıp, kaçtı.

14.11.2019 18:55 | Son Güncelleme: 14.11.2019 18:57
Caminin tadilat parasını çalan çocuklar güvenlik kamerasında
ŞANLIURFA'da 3 çocuk, cemaatin cami tadilatı için biriktirdiği 9 bin 500 lirayı çalıp, kaçtı. Hırsızlık olayı güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.
Olay, dün akşam Süleymaniye Mahallesi'ndeki Süleymaniye Camii'nde meydana geldi. 14 ile 16 yaş arasında 3 çocuk, duvarına tırmanarak girdikleri camiden, cemaatin tadilatı için biriktirdiği 9 bin 500 lira alıp, kaçtı. Camiye gelen müezzin, paranın çalındığını fark edince durumu polise bildirdi. İhbar üzerine araştırma başlatan polis, güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyince hırsızlığın çocuklar tarafından gerçekleştirildiğini tespit etti. , kayıplara karışan çocukların kimliklerini tespit edip, yakalama için çalışma başlattı.
Şanlıurfa caminin tadilat parasını çalan çocuklar güvenlik kamerasında

Polis, Güncel

Kaynak: DHA


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