17.06.2019 18:45
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ŞANLIURFA Ceylanpınar'da 40 dönüm buğday tarlası yandı

Ceylanpınar'da 40 dönüm buğday tarlası yandıŞANLIURFA'nın Ceylanpınar ilçesinde bir çiftçinin yaktığı anızlardaki alev komşu tarlaya sıçradı yangında 40 dönüm ekili alan zarar küle döndü.

Ceylanpınar'da 40 dönüm buğday tarlası yandı
ŞANLIURFA'nın Ceylanpınar ilçesinde bir çiftçinin yaktığı anızlardaki alev komşu tarlaya sıçradı yangında 40 dönüm ekili alan zarar küle döndü.
Yangın öğleden sonra ilçeye bağlı Boğalı Mahallesi'nde meydana geldi. İsmi öğrenilmeyen bir kişinin yaktığı anız yangını rüzgarın etkisiyle buğday ekili tarlaya sıçradı. Çevredeki vatandaşların müdahalesi yetersiz kalınca itfaiye ekiplerinden yardım istendi. Bölgeye gelen Şanlıurfa Büyükşehir itfaiyesine bağlı ekiplerin yaptığı müdahaleler sonucu yangın kontrol altına alındı.
Yapılan kontrollerde biçilmemiş 40 dönüm buğday, 2 ton saman ve çok sayıda sulama borusu yandığı tespit edildi.ŞANLIURFA Ceylanpınar'da 40 dönüm buğday tarlası yandı
Kaynak: DHA
Şanlıurfa, Ceylanpınar, Güncel

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