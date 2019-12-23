Haberler » Güncel » Şanlıurfa cezaevi firarisi çalıntı araçta uyuşturucuyla yakalandı - Haber

Şanlıurfa cezaevi firarisi çalıntı araçta uyuşturucuyla yakalandı

Cezaevi firarisi çalıntı araçta uyuşturucuyla yakalandıŞANLIURFA'da cezaevi firarisi, düz kontak yaparak çaldığı otomobilde uyuşturucu madde ile yakalandı.

23.12.2019 17:00 | Son Güncelleme: 23.12.2019 17:05
Cezaevi firarisi çalıntı araçta uyuşturucuyla yakalandı
ŞANLIURFA'da cezaevi firarisi, düz kontak yaparak çaldığı otomobilde uyuşturucu madde ile yakalandı.
Olay, sabah saatlerinde Mahallesi'nde meydana geldi. Cezaevi firarisi olan S.A., gece saatlerinde park halindeki otomobili çalmaya çalıştı. Ancak ilk denemesi sonuçsuz kalınca bu kez aynı sokakta başka otomobile yöneldi. Otomobili düz kontak yaparak çalan şüpheli olay yerinden uzaklaştı. saatlerinde park halindeki otomobili yerinde bulamayan sahibi, durumu polis ekiplerine bildirdi. Bölgede güvenlik kameralarını inceleyen Asayiş Şube Müdürlüğü Oto Hırsızlık Bürosu ekipleri, şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı. Polisin çalışması sonucu S.A., çaldığı otomobilde yakalandı. Araçta yapılan aramada satışa hazır çok miktarda uyuşturucu madde ile uyuşturucu madde satışından elde edilen para ele geçirildi. Ekipler S.A.'yı sorgulamak üzere emniyete götürdü.
Şanlıurfa cezaevi firarisi çalıntı araçta uyuşturucuyla yakalandı

Buhara, Sabah, Güncel

Kaynak: DHA


Güncel

Son Dakika Haberleri

18:44   Togo Kuleleri inşaatının mühürlenmesi - Eski CHP Milletvekili ve inşaatın müteahhidi Sinan Aygün -... - Haber
18:44   Nijerya'da tanker ile yolcu otobüsleri çarpıştı: 19 ölü - Haber
18:42   5 kişiyi öldüren tutuklu sanık: Yaz aylarında içime cin girmiş gibi oluyordum - Haber
18:42   Yolda yürüyen kişinin üzerine sunta düşme anı güvenlik kamerasında - Haber
18:42   Ordu'da otomobil ile minibüsün çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı - Haber
18:40   Hollanda'da çocuk bakım yardımında ırkçılık skandalı! Yüzlerce Türk aileye tazminat ödenecek - Haber
18:31   Son dakika: Ömer Çelik'ten Libya'ya asker gönderme açıklaması: Türkiye'ye karşı bir organizasyon kurulmak isteniyorsa Türkiye güçlerini kullanır - Haber
18:08   Son dakika: Terör örgütü YPG, Tel Abyad'da sivilleri hedef aldı: 8 ölü, çok sayıda yaralı var - Haber
17:00   İBB önündeki fayton protestosunda 5. gün! Eylemciler ile zabıta arasında gerginlik çıktı - Haber
16:17   Gasp ettikleri tekel bayiinin sahibini 3 yerinden bıçaklayıp kaçtılar - Haber
23.12.2019 18:51:16