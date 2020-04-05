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ŞANLIURFA Cezayir'den getirilen 191 kişi, Şanlıurfa'da karantinaya alındı

Cezayir'den getirilen 191 kişi, Şanlıurfa'da karantinaya alındıDIŞİŞLERİ Bakanlığı tarafından Cezayir'den tahliye edilen 94'ü asker, 97'si sivil toplam 191 kişi, getirildiği Şanlıurfa'da 14 gün karantinaya alındı.

05.04.2020 13:09 | Son Güncelleme: 05.04.2020 13:10
Cezayir 'den getirilen 191 kişi, Şanlıurfa 'da karantinaya alındı
DIŞİŞLERİ Bakanlığı tarafından Cezayir'den tahliye edilen 94'ü asker, 97'si sivil toplam 191 kişi, getirildiği Şanlıurfa'da 14 gün karantinaya alındı.
Dışişleri Bakanlığı'nca koronavirüs nedeniyle Cezayir'den tahliye edilen 191 kişi, Şanlıurfa'ya getirildi. Gaziantep Havalimanı'na inen uçaktan alınarak, otobüslerle Şanlıurfa'ya getirilen 94'ü asker, 97'si sivil 191 kişi, Harran Üniversitesi kampüsünde bulunan Kredi Yurtlar Kurumu'na (KYK) ait Hacer Ana Kız Öğrenci Yurdu'na yerleştirildi. Cezayir'den getirilenler, koronavirüs tedbirleri kapsamında, 14 gün karantinada tutulacak. ŞANLIURFA Cezayir’den getirilen 191 kişi, Şanlıurfa’da karantinaya alındı

Kaynak: DHA

Etiketler: Şanlıurfa, Cezayir, Güncel

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ŞANLIURFA Cezayir'den getirilen 191 kişi, Şanlıurfa'da karantinaya alındı
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