06.07.2019 17:18
Haberler» Güncel» Haber

Şanlıurfa Cinayet şüphelisi 5 kişi adliyeye sevk edildi

Cinayet şüphelisi 5 kişi adliyeye sevk edildiŞanlıurfa'nın Birecik ilçesinde, 1,5 yıl önce Mehmet Emin Sevinmiş'in (68) tabancayla vurularak öldürülmesiyle ilgili jandarma ekiplerince gözaltına alınan 2'si kadın 5 şüpheli, adliyeye sevk edildi.

Cinayet şüphelisi 5 kişi adliyeye sevk edildi
Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde, 1,5 yıl önce Mehmet Emin Sevinmiş'in (68) tabancayla vurularak öldürülmesiyle ilgili jandarma ekiplerince gözaltına alınan 2'si kadın 5 şüpheli, adliyeye sevk edildi.
Olay, 14 Ocak 2018 tarihinde, Birecik'in Bağlarbaşı Mahallesi'ndeki fıstık tarlasında meydana geldi. Mehmet Emin Sevinmiş, tarlada tabancayla vurularak öldürüldü. Olayın ardından soruşturma başlatan jandarma, cinayetle ilgisi olduğunu belirlediği F.G., M.S., V.S., S.B. ve G.A.A.'yı düzenlediği operasyonla gözaltına aldı. 2'si kadın 5 şüpheli, jandarmadaki sorgulamalarının ardından adliyeye sevk edildi. Şanlıurfa Cinayet şüphelisi 5 kişi adliyeye sevk edildi
Kaynak: DHA
Birecik, Güncel

Son Dakika Haberleri
18:14   Dünya Müslüman Türkleri Buluşma Şöleni
18:14   Milli mücadele anısına Ejder 3200'e tırmandılar
18:14   Afyonkarahisar'da yeni jeotermal saha bulundu
18:14   MUĞLA Polis memuru intihar etti
18:13   İmamoğlu: Hepimiz arkadaşız, dostuz (2)
18:11   Dağ tırmanışında düşerek yaralanan üniversiteli, helikopterle kurtarıldı
18:10   "Ulaşımla ilgili indirim konularımız var"