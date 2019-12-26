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Şanlıurfa cinayete kaza izlenimi veren şüpheli tutuklandı

Cinayete kaza izlenimi veren şüpheli tutuklandıŞANLIURFA'da, sürücüsü belirlenemeyen otomobilin çarpması sonucu ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede yaşamını yitiren Hüseyin Doğan'ın (32) ölümü şüpheli bulundu.

26.12.2019 17:10 | Son Güncelleme: 26.12.2019 17:11
Cinayete kaza izlenimi veren şüpheli tutuklandı
ŞANLIURFA'da, sürücüsü belirlenemeyen otomobilin çarpması sonucu ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede yaşamını yitiren Hüseyin Doğan'ın (32) ölümü şüpheli bulundu. Polisin yaptığı araştırmada Doğan'ın taş ve sopalarla dövüldükten sonra otomobille ezildiğini belirledi. Olayla ilgili gözaltına alınan 3 kişiden 1'i tutuklandı.
Geçen Pazartesi günü Ahmet Yesevi Mahallesi'nde plakası ve sürücüsü belirlenemeyen otomobil, Hüseyin Doğan'a çarptı. Ağır yaralanan Doğan, kaldırıldığı hastanede yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Doğan'ın ölümünü şüpheli bulan Cinayet Büro Amirliği ekipleri, kazanın meydana geldiği bölgedeki güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyerek, olayın kaza olmadığını ortaya çıkardı. Güvenlik kamerasında R.K. (24) ve H.K.'nin (28) henüz nedeni öğrenilmeyen bir sebepten dolayı Hüseyin Doğan'ı taş ve sopalarla kovalayıp darp ettikleri, saldırganların elinden güçlükle kurtulan Doğan kaçmaya çalıştığı sırada bu kez Y.K.'nin (26) otomobille peşinden gittiği belirlendi. Cinayete kaza izlenimi verildiğini saptayan polis, kimliği belirlenen 3 kişiyi gözaltına aldı. Emniyetteki işlemleri tamamlandıktan sonra adliyeye sevk edilen şüphelilerden Y.K., 'kasten öldürme' suçundan tutuklanırken, diğer şüpheliler ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı
Şanlıurfa cinayete kaza izlenimi veren şüpheli tutuklandı

Hüseyin Doğan, Güncel

Kaynak: DHA


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