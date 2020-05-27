ŞANLIURFA Çocuklar apartman bahçesinde kadın cesedi buldu

Çocuklar apartman bahçesinde kadın cesedi bulduŞANLIURFA'da, apartmanın bahçesinde oyun oynayan çocuklar hareketsiz bir kadını fark edince durumu polise bildirdi.

27.05.2020 17:08 | Son Güncelleme: 27.05.2020 17:15
Çocuklar apartman bahçesinde kadın cesedi buldu
ŞANLIURFA'da, apartmanın bahçesinde oyun oynayan çocuklar hareketsiz bir kadını fark edince durumu polise bildirdi. Yaşamını yitirdiği anlaşılan kadının cesedi ölüm nedeni ve kimliğinin belirlenmesi için morga kaldırıldı.
Olay, öğle saatlerinde Veysel Karani Mahallesi'nde meydana geldi. Oyun oynayan çocuklar bir apartmanın bahçesindeki ağaçların altında hareketsiz yatan bir kadın gördü. Çocukların durumu anlatmasıyla aileleri, sağlık ve polis ekiplerini çağırdı. İhbar üzerine gelen sağlık ekipleri yerde yatan kadının hayatını kaybettiğini tespit etti. Polis ekiplerinin incelemesinin ardından üzerinden kimlik çıkmayan 50 yaşlarındaki kadının cansız bedeni Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. ŞANLIURFA Çocuklar apartman bahçesinde kadın cesedi buldu

Kaynak: DHA

Etiketler: Güncel, Haber

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