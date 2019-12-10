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Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcısı Öztoprak, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcısı Tolgahan Öztoprak, Anadolu Ajansı (AA) tarafından düzenlenen "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katılarak tercihte bulundu.

10.12.2019 12:20 | Son Güncelleme: 10.12.2019 12:36Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcısı Öztoprak, AA'nın
Cumhuriyet Başsavcısı Tolgahan Öztoprak, Anadolu Ajansı (AA) tarafından düzenlenen "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katılarak tercihte bulundu.
AA muhabirleri ile foto muhabirlerinin yurt içinde ve yurt dışında çektiği fotoğrafları inceleyen Öztoprak, kategorisinde Behçet Alkan'ın "Mehmetçik çocukların yüzünü güldürdü", yaşam kategorisinde Halil Fidan'ın "Harran'da yaşam", kategorisinde de Mustafa Yalçın'ın "Millilerden asker selamı" başlıklı fotoğraflarına oy verdi.
Öztoprak, AA'nın uluslararası alanda da Türkiye'nin sesi olduğunu ifade ederek, "Tüm fotoğraf kareleri birbirinden güzel ve değerli. Farklı ülkelerde ve 81 ilimizde görev yapan Anadolu Ajansı muhabirlerine görevlerinde başarılar diliyorum. Bu fotoğrafları çeken ve bizlerin oylamasına sunan herkesin emeğine sağlık." dedi.

Mustafa Yalçın, Anadolu Ajansı, Şanlıurfa, Güncel

Kaynak: AA

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