Şanlıurfa'da 1 kişinin öldüğü, 2 kişinin yaralandığı kaza kamerada

Şanlıurfa'da 1 kişinin öldüğü, 2 kişinin yaralandığı kaza kameradaŞANLIURFA'da freni boşalan biçerdöver kontrolden çıkarak şarampole devrildi.

23.05.2020 16:10 | Son Güncelleme: 23.05.2020 16:14
Şanlıurfa'da 1 kişinin öldüğü, 2 kişinin yaralandığı kaza kamerada
ŞANLIURFA'da freni boşalan biçerdöver kontrolden çıkarak şarampole devrildi. 1 kişinin öldüğü 2 kişinin yaralandığı kaza anı ise başka bir araçtaki kamera ile görüntülendi.
Kaza, öğle saatlerinde Akçakale- Akabe çevre yolunda meydana geldi. Akçakale yönünde ilerleyen Ali İskara'nın kullandığı biçerdöver freni boşalınca kontrolden çıkarak şarampole devrildi. Kazayı görenlerin ihbarı ile olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler biçerdöver sürücüsü İskara ile ismi öğrenilemeyen 1 kişiyi Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürdü. Devrilen aracın altından çıkarılan Suriyeli Hasan Mustafa Abidin'in ise öldüğü belirlendi.
KAZA ANI KAMERADA
Biçerdöverin şarampole yuvarlandığı anlar arkadan gelen bir araçtaki kamera ile saniye saniye kaydedildi.
Kaza ile ilgili soruşturma sürüyor. Şanlıurfa’da 1 kişinin öldüğü, 2 kişinin yaralandığı kaza kamerada

Kaynak: DHA

Etiketler: Şanlıurfa, Güncel, Haber

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