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Şanlıurfa'da 1 milyon 400 bin liralık dolandırıcılığı polis önledi

Şanlıurfa'da 1 milyon 400 bin liralık dolandırıcılığı polis önlediŞANLIURFA'da, kendilerini polis ve savcı olarak tanıtarak, telefonla dolandırdıkları bir vatandaştan 1 milyon 400 bin lira alan 3 şüpheli, polis ekiplerinin operasyonuyla yakalandı.

15.02.2020 16:31 | Son Güncelleme: 15.02.2020 16:34
'da 1 milyon 400 bin liralık dolandırıcılığı polis önledi
ŞANLIURFA'da, kendilerini polis ve savcı olarak tanıtarak, telefonla dolandırdıkları bir vatandaştan 1 milyon 400 bin lira alan 3 şüpheli, polis ekiplerinin operasyonuyla yakalandı.
Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, kendilerini polis ve savcı olarak tanıtarak, bir kişiden yaklaşık 1 milyon 400 bin lira değerinde altın ve para aldıkları belirlenen şüphelilerden T.G.'nin, Şanlıurfa'ya geldiğini tespit etti. Bunun üzerine harekete geçen ekipler, otogarda düzenlediği operasyonla T.G.'yi yakaladı. Şüphelinin üzerinde yapılan aramada 1 milyon 400 bin lira tutarındaki altın ve paralar ele geçirilirken, T.G. gözaltına alındı.
Şanlıurfa ve Bursa Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin ortaklaşa çalışmasında T.G. ile birlikte dolandırıcılık yaptıkları belirlenen M.Ç. ve İ.H.G. de gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüphelilerin birçok ilde çok sayıda telefonla dolandırıcılık olayına karıştığı tespit edildi.
Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.
Şanlıurfa'da 1 milyon 400 bin liralık dolandırıcılığı polis önledi

Şanlıurfa, Polis, Güncel

Kaynak: DHA


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