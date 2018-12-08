Şanlıurfa'da 1 Terörist Yakalandı

Şanlıurfa
'nın Suriye
sınırındaki Akçakale
ilçesinde terör örgütü PYD/ PKK
üyesi bir kişi gözaltına alındı.
Alınan bilgiye göre, ilçenin Suriye sınırından Türkiye
'ye geçmeye çalışan bir kişiyi fark eden güvenlik güçleri Suriye uyruklu F.İ'yi gözaltına aldı.
İşlemleri yapılmak üzere Akçakale İlçe Jandarma
Komutanlığına götürülen F.İ'nin terör örgütü PYD/PKK üyesi olduğu belirlendi.
Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklandı.
Akçakale,Suriye,Şanlıurfa
08 Aralık 2018 Cumartesi 21:04