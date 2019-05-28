28.05.2019 12:20
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Şanlıurfa'da 1 terörist yakalandı

Şanlıurfa

Şanlıurfa'nın Suriye sınırındaki Suruç ilçesinde terör örgütü PYD/PKK'lı 1 terörist yakalandı.

Şanlıurfa'nın Suriye sınırındaki Suruç ilçesinde terör örgütü PYD/ PKK'lı 1 terörist yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, güvenlik güçleri bir teröristin, Suriye'den yurda giriş yapmak için teşebbüste bulunacağına yönelik istihbarat üzerine sınır hattında güvenlik önlemlerini artırdı. Ekipler, terör örgütü PYD/PKK üyesi olduğu tespit edilen teröristi sınır hattında yakaladı. Sağlık kontrolünden geçirilen terörist işlemleri için jandarmaya götürüldü.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - ŞANLIURFA PKK, Suriye, Şanlıurfa, 3. Sayfa
Kaynak: İHA


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