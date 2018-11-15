Şanlıurfa'da 10 Günde 10 Kaçak Elektrik Trafosu Ele Geçirildi

15 Kasım 2018 Perşembe 11:10



15 Kasım 2018 Perşembe 11:10

Kaçak kullanımla mücadeleye devam eden Dicle Elektrik, Şanlıurfa'da son 10 gün içerisinde gerçekleştirdiği saha denetimleri sırasında tespit edilen 10 adet kayıt dışı kaçak trafoya savcılık kararıyla el koydu. Ele geçirilen kaçak trafoların 600 hanenin enerji ihtiyacını karşılayacak kapasitede olduğu belirlendi.Bir yandan müşterilerine Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ile EPDK mevzuatlarına uygun biçimde kesintisiz enerji verebilmek için yatırım yapan Dicle Elektrik, diğer yandan da enerji kalitesini artırabilmek için kaçak elektrik kullananlara karşı mücadele ediyor. Bunun için "3K" adıyla hayata geçirdiği Kayıpsız, Kesintisiz ve Kaliteli Enerji Projesini yürüten şirket, kaçak kullanımla hem teknolojik olarak hem da insan gücüne dayalı saha denetimleri yaparak mücadele ediyor. Bu çerçevede Dicle Elektrik Dağıtım Şanlıurfa İl Müdürlüğü ekipleri, son 10 gün içerisinde jandarmanın desteği ile Siverek ilçesine bağlı Destek, Ördek ve Kalınağaç kırsal mahalleleri ve Gürakar mevkisinde gerçekleştirdikleri denetimler sırasında 10 adet kaçak trafo tespit edildi.600 haneye yetecek kapasitedeŞirket avukatlarının başvurusu üzerine Siverek Cumhuriyet Savcılığı tarafından kaçak trafolara el konulması kararı verildi. Karar doğrultusunda el konulan 10 trafo vinçler yardımı ile bulundukları yerlerden söküldü. Çoğu tarımsal sulama alnında bulunan kaçak 10 trafonun kurulu güç bakımından 600 hanenin enerji ihtiyacını karşılayacak kapasitede olduğu belirlendi.Dicle Elektrik ekipleri, kaçak trafo sahipleri ile birlikte abone oldukları halde kaçak elektrik kullandıkları belirlenen 7 tüketici hakkında da yasal işlem başlattı. - ŞANLIURFA