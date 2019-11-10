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Şanlıurfa'da 10 kasım töreni

Türkiye Cumhuriyetinin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk, vefatının 81'inci yıl dönümünde Şanlıurfa'da düzenlenen törenle anıldı.

10.11.2019 11:31 | Son Güncelleme: 10.11.2019 11:36Şanlıurfa'da 10 kasım töreni
Cumhuriyetinin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk, vefatının 81'inci yıl dönümünde 'da düzenlenen törenle anıldı.

Türkiye Cumhuriyetinin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk, vefatının 81'inci yıl dönümünde Şehitlik Anıtı'nda düzenlenen törenle anıldı. Tören, Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül ve 20'nci Zırhlı Tugay Komutanı Tuğgeneral Oktay Ağbuğa'nın çelenk sunumu ile başladı. Saatlerin 09.05'i göstermesiyle çalan sirenlerle birlikte saygı duruşunda ve ardından İstiklal Marşı okundu. Tören daha sonra Mehmet Akif İnan Konferans Salonunda devam etti. - ŞANLIURFA

Mustafa Kemal Atatürk, Şanlıurfa, Türkiye, Güncel

Kaynak: İHA

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