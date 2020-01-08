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Şanlıurfa'da 10 kilo uyuşturucu ele geçirildi

Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde jandarma ekiplerince bir eve düzenlenen operasyonda satışa hazır 10 kilo 650 gram toz esrar maddesi ele geçirildi.

08.01.2020 18:22 | Son Güncelleme: 08.01.2020 18:27Şanlıurfa'da 10 kilo uyuşturucu ele geçirildi
'nın ilçesinde jandarma ekiplerince bir eve düzenlenen operasyonda satışa hazır 10 kilo 650 gram toz esrar maddesi ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Şanlıurfa İl Komutanlığına bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Akçakale kırsalında bulunan bir evde satışa hazır halde esrar maddesi olduğu bilgisine ulaştı. Operasyonda toz haline getirilmiş satışa hazır 10 kilo 650 gram esrar maddesi ele geçirildi. Esrar maddesini piyasaya sürmeye çalışan şahsın yakalanması için çalışmalar devam ediyor. - ŞANLIURFA

Şanlıurfa, Jandarma, Akçakale, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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