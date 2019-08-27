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Şanlıurfa'da 11 bin 480 paket kaçak sigara ele geçirildi

Şanlıurfa'da ihbar üzerine durdurulan bir araçta 11 bin 480 paket kaçak sigara ele geçirildi.

27.08.2019 13:42 Şanlıurfa'da 11 bin 480 paket kaçak sigara ele geçirildi
Şanlıurfa'da ihbar üzerine durdurulan bir araçta 11 bin 480 paket kaçak sigara ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Şanlıurfa Emniyet Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube ekipleri, sigara kaçakçılığına yönelik aldığı istihbaratı değerlendirerek Şanlıurfa'ya seyir halinde olan aracı uygulama noktasında durdurdu. Ekipler, durdurdukları araçta arama yaptı. Yapılan aramalarda araçta farlı noktalara zulalanmış şekilde 11 bin 480 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheli şahıs, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - ŞANLIURFA

Şanlıurfa, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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