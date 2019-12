Şanlıurfa'da 11 Nisan çalıştayı düzenlendi

Cumhurbaşkanlığı himayelerinde Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi tarafından organize edilecek olan 'Kurtuluşunun 100. yılında Uluslararası Kültür ve Tarih Festivali' öncesi 100. Yıl Etkinlikleri ile ilgili çalıştay düzenledi.



Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi, 'Kurtuluşunun 100. yılında Uluslararası Kültür ve Tarih Festivali' öncesi ortak akılla hareket ederek, kurum ve kuruluş temsilcileri, ilçe belediye temsilcileri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, gazeteciler ve yazarlar ile aynı çatı altında buluşarak fikir aldı.



Çalıştaya katılarak etkinliklerde olması gereken fikirlerini belirten Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, "Şanlıurfa'nın şanına yakışır etkinler düzenlemek için ortak akıl ile her kesimin görüşünü almak istiyoruz. Bu çalıştaya katılım gösterip fikirlerinizi sunduğunuz için teşekkür ederim" dedi.



Yeni bir slogan hazırlanacak



Şanlıurfa'nın düşman işgalinden kurtuluşunun 100. yıl dönümü nedeniyle yeni bir slogan hazırlamak istediklerini de belirten Beyazgül, "11 Nisan dolayısıyla çalıştaylar başlattık. Bugüne gelmeden belediyemiz bünyesinde bir kısım çalışmaları yaptık. Şanlıurfa'daki değerleri masanın etrafına topladık. Şimdi bu çalışmanın sonucu elimize aldığımız zaman bir yol haritası çıkaracağız. Hangi sanatçıyı getireceğiz, hangi yazarı getireceğiz, hangi etkinliği yapacağız, sivil toplum kuruluşlarıyla müşterek nasıl çalışacağız bütün bunlar bu masalardan verilen karar ve alınan sonuçlara göre olacaktır. O yüzden 100. Yıl etkinliği aslında buranın eseri olacak. Ben hayırlı çalışmalar diliyorum. Ama bu arada yine bütün masalara ortak bir teklifim olacak, çok kısa zamanda bir 100. Yıl sloganı olması gerekiyor, her masa bu konuda da biraz fikir üretirse bize yol gösterecek ve bu sloganla da Şanlıurfa'da şimdiden yola çıkacağız. Sloganımızı bulacağız ve bulduğumuz slogan adı altında çalışmalarımızı devam ettireceğiz inşallah" ifadelerini kullandı.



Her türlü etkinliği söz birliği ile karara bağlayacaklarının da altını çizen Beyazgül, "Spor etkinliği olacak, gastronomi ile ilgili etkinlikler olacak biliyorsunuz daha önce bir festival yapacaktık Barış Pınarı Harekatı başlaması aynı zamana denk geldiği için bu festivali yapamadık, şimdi hem festivalimiz hem de yüzüncü yıl etkinliklerimiz Cumhurbaşkanlığı himayesine alındı. Çok güçlü bir şekilde olmamız gerekiyor. Çok güçlü olmamız gerekiyor. Yeni İstanbul, İzmir ve Ankara'dan görüştüğümüz hemşerilerimiz şunu ifade ediyorlar; 100. Yılda Urfa ile birlikte bizde ayağa kalkacağız diyorlar. Şimdi bütün 100. Yıl etkinliklerini 3 büyükşehre yayarak güzel bir çalışma yapacağız. Ses ve film gösterileri, yine bu çalışmada çocuklar için, gençler için, yaşlılar için yani herkesi katacak bir çalışmanın olması lazım. Urfa 100. Yılı çok güzel yaptı, çok güzel kutladı dememiz gerekiyor, bütün dünyaya duyurmamız gerekiyor. Ben şimdiden emekleriniz için teşekkür ediyorum. Belki bunun neticesini aldıktan sonra kısa bir süre içerisinde yeniden ikinci bir çalışmayı da başlatabiliriz. Bunun sonucuna göre bakacağız, ama bir yandan yol alırken artık bundan sonraki alınan somut kararlara ilişkin sanatçılarla anlaşmak, sporcularla anlaşmak, spor etkinlikleri için yerler ayırmak, gastronomi için yerler ayırmak bundan sonra zamanımızın çok kaldığını hiç düşünmüyorum bu nedenle de bir yandan adımlarımızı atarken bir yandan da çalışmalarımızı sürdürmemiz gerekiyor. Ben çalışmanın Urfa'mız için hayırlara vesile olmasını diliyorum" diye konuştu. - ŞANLIURFA

Kaynak: İHA