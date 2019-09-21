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Şanlıurfa'da 12 ton pamuk yandı

Şanlıurfa'da 12 ton pamuk yandıŞanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde pamuk tarlasında çıkan yangında toplanarak istiflenen yaklaşık 12 ton pamuk yanarak kül oldu.

21.09.2019 23:14
Şanlıurfa'da 12 ton pamuk yandı
Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde pamuk tarlasında çıkan yangında toplanarak istiflenen yaklaşık 12 ton pamuk yanarak kül oldu.
İlçede Özbek asıllı Müzbeh Görkem isimli vatandaşa ait pamuk tarlasında bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangın toplanarak istiflenen 12 tonluk pamuk balyasına sıçradı. Yangını görenlerin ihbarı ile olay yerine gelen Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesine bağlı itfaiye ekipleri müdahale ederek yangını söndürdü. Yaklaşık 12 ton pamuğun küle döndüğü yangının çıkış sebebi araştırılıyor.
Şanlıurfa'da 12 ton pamuk yandı

Ceylanpınar, Şanlıurfa, Güncel

Kaynak: DHA

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